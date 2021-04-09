اعتقال سارق روع أزغنغان

أوقفت عناصر دائرة أمن أزغنغان بإقليم الناظور بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، شخصا يبلغ من العمر 30 عاما مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المنازل بأزغنغان.

وتأتي عملية إيقاف المعني بالأمر بعد توصل مصالح الأمن بكل من الناظور وأزغنغان وتفاعلها مع شكايات من مواطنين يفيدون فيها تعرض منازلهم للسرقة، ما أدى إلى اعتقاله بعد قيامها بحملات أمنية موزعة على أحياء المدينة.

وتمت العملية تحت إشراف العميد المركزي ورئيس دائرة أزغنغان، حيث أسفرت عن اعتقال المشتبه الرئيسي، الذي فر بعد كشف أمره إلى غابة “كوروكو” ومنها إلى “بويفار”، قبل أن يعود إلى منزل أسرته بأزغنغان، الذي كان تحت مراقبة رجال الأمن الذين لم يتوانوا في اعتقاله مباشرة بعد ظهوره.

وأفضت الحملات الأمنية التي قادتها عناصر الأمن الوطني وأعوان السلطة بأحياء جماعة أزغنغان قبل أسابيع إلى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم للعصابة، التي استهدفت منازل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

جمال الفكيكي (الحسيمة)