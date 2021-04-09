تأييد إدانة مسؤول بولاية مراكش

قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤول سابق بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المتابع في قضية رشوة.

وقضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أواخر يناير الماضي، بإدانة المسؤول المشار إليه، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 ألف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم، مبلغ الرشوة إلى المشتكين، وبتعويض 10 آلاف درهم للمشتكين، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

واعتقل الموظف الولائي بمكتبه، على خلفية شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب، مباشرة بعد مغادرة صاحب الشكاية.

عادل بلقاضي (مراكش)