إيقاف نصاب بطنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، مبحوثا عنه عرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال، وسلب منهم مبالغ مالية متفاوتة بعدما أوهمهم بقدرته على توظيفهم في شركات خاصة أو حصولهم على مواعيد قريبة الأجل، من أجل استصدار تأشيرات بلدان أوربية.

وحسب مصادر “الصباح”، أعطى الوكيل العام تعليماته بحبس المشتبه فيه احتياطيا بالسجن المحلي على ذمة المنسوب إليه، بعد أن أجرى معه بحثا ابتدائيا، بناء على محاضر التحقيق المنجزة، من قبل عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، التي أوكل إليها البحث في هذه القضية، إذ ينتظر إحالته، الأسبوع المقبل، على غرفة الجنايات الأولى باستئنافية المدينة لمحاكمته، وفقا للتهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ “النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها وينص على شروط اكتسابها القانون والتزوير في محررات ووثائق رسمية تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية وإصدار شيكات بدون مؤونة”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اعتقل المتهم، البالغ من العمر 40 سنة، الخميس الماضي، بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا الذين وعدهم بوظائف ومهمات وهمية، قبل أن يسلب منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و40 ألف درهم، إذ بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها فرق البحث، تمكنت الأخيرة من تشخيص هوية المعني والتعرف على عنوان إقامته، ليتم القبض عليه داخل محل تجاري يملكه بوسط المدينة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل محل تجاري عن العثور على شارة تحمل معطيات بصرية تشبه تلك المستعملة من قبل الشرطة وأصفاد معدنية وثلاثة هواتف محمولة، إضافة إلى 44 شيكا وأربعة دفاتر شيكات ومجموعة من الشهادات الدراسية والكشوفات المصرفية ومطبوعات لمواعيد للحصول على تأشيرات للسفر إلى دول أوربية.

المختار الرمشي (طنجة)