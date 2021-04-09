جلال يطرح “بوستر” جديده

طرح الفنان رامز جلال، “البوستر” الرسمي الأول لبرنامجه الجديد للمقالب الذي تم تصويره بالكامل في السعودية ومن المقرر عرضه خلال رمضان عبر شبكة قنوات “إم بي سي”.

ونشر رامز البوستر عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلا “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، قريبا ان شاء الله رمضان 2021”.

واستجاب جلال للدعوات المطالبة بتغيير اسم برنامجه للمقالب “رامز مريض نفسي”، وسيطرح قريبا “البوستر” الأول للبرنامج بالاسم الجديد “رامز عقله طار”.