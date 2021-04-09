إيقاف جزائريين وصفا المغاربة بـ”أولاد الزنى”

سجلا فيديو لقاصرين يمتهنون بيع الورود بمراكش للسخرية منهم ونعتهم بأقبح الأوصاف

علمت “الصباح”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن المدينة، بالاستماع إلى فنانين جزائريين يحملان الجنسية الفرنسية، اللذين ظهرا في شريط فيديو يسيئان إلى أطفال مغاربة وكذا مغربيات.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن وكيل الملك أمر فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء أول أمس (الاثنين)، بإيداع المتهمين الرئيسيين اللذين أثارا جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب والخارج، وتسببا في سخط الرأي العام المغربي، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تقررت متابعة المتهم الثالث في حالة سراح.

وأوردت المصادر ذاتها، أن فرقة الشرطة القضائية بمراكش، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع المتهمين، لكشف ملابسات القضية المتعلقة بأفعالهما، التي يجرمها القانون بعد تورطهما في الإهانة ونشر صور قاصرين، دون موافقة أولياء أمورهم، إضافة إلى السب والقذف والتشهير والتحريض على الكراهية.

وتحرص تحقيقات الضابطة القضائية مع المتهمين على كشف خلفيات تسجيلهم شريط الفيديو المثير للجدل، وتحديد هوية كافة المتورطين لإيقاف كل من ثبت تورطه في القضية، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإشعار النيابة العامة، التي ستأمر بترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين قانونا.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ظهور فنانين جزائريين يحملان الجنسية الفرنسية في تسجيل مصور بمراكش، رفقة صديقهما، يهينون أطفالا مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بأنهم غير شرعيين، واصفين إياهم ب”أبناء الزنى” وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن بـ”العهر”.

وادعى المتهمون في تسجيلاتهم المصورة أنه يمكن الحصول على الكثير من النساء في المغرب مقابل 100 درهم فقط، ثم قاموا باستغلال قاصرين بالشارع في الشريط المسجل، زاعمين أنهم أبناء علاقات غير شرعية قاموا بها سابقا، وبأنهم لم يرغبوا في الاعتراف بهم، من أجل إثارة السخرية واستقطاب عدد كبير من جمهورهم، قبل أن تتم مقابلة سلوكهم بغضب كبير من المغاربة والجزائريين، الذين طالبوا باعتقالهم ومحاسبتهم تطبيقا للقانون.

وأمام الضجة التي أثارها تداول الفيديو داخل المغرب وخارجه، وقرار إحدى الشركات الكبرى في العالم فسخ عقد إشهاري معهم بسبب جريمتهم في حق الطفولة، ومطالب بإغلاق الحدود في وجه المتهمين لاستدعائهم للتحقيق معهم، دخلت النيابة العامة بابتدائية مراكش على خط القضية، وأمرت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن المدينة الحمراء، بفتح بحث قضائي، من أجل تحديد المسؤوليات.

محمد بها