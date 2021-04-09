اعتقال خمسيني بتهمة اغتصاب قاصرين

اعتقلت الشرطة القضائية بالحاجب، أخيرا، شخصا يشتبه تورطه في جريمة التغرير واغتصاب طفلتين دون السادسة من العمر تدرسان بوحدة للتعليم الأولي من تسيير جمعية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة الحاجب.

ووفق مصادر «الصباح»، فإن المشتبه فيه الخمسيني الذي يشتغل مياوما في تهيئ الفضاءات الخضراء لإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، قدمت شكايتان ضده من قبل والدي الضحيتين لدى المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بالحاجب، تفيد تعرض طفلتيهما للاغتصاب من قبل المتهم .

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على العدالة بمكناس، من أجل المنسوب إليه.

حميد بن التهامي (مكناس)