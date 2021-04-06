أمزازي يدعو إلى ترسيخ الممارسة الرياضية داخل وخارج المدرسة

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إلى ترسيخ الممارسة الرياضية داخل وخارج المدرسة وجعلها في صلب النموذج التنموي بالبلدان الإفريقية.

وقال أمزازي، في كلمة خلال افتتاح أشغال مناظرة دولية نظمت أمس (الإثنين) بالرباط تحت شعار “التربية البدنية والرياضية والتربية عبر الرياضة تحد للفاعلين التربويين داخل المدرسة وخارجها” ضمن أنشطة القمة الأولى للتربية عن طريق الرياضة بإفريقيا ( 3- 6 أبريل 2021)، إن هذه القمة تعد تتويجا لسلسلة من الأنشطة والتظاهرات الرياضية المدرسية الدولية والقارية التي نظمتها بنجاح المملكة المغربية.

وأبرز، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، نائب رئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية ورئيس الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية، أن هذه الأنشطة تروم النهوض بالشباب الإفريقي عبر الرياضة المدرسية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ودعا أمزازي، وفق بلاغ مشترك بين الوزارة وجمعية “تيبو المغرب” والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، إلى جعل هذا اللقاء لحظة تفكير وتبادل للرؤى وتقاسم الخبرات بين الخبراء وجميع المتدخلين في الشأن الرياضي الوطني والقاري والدولي.