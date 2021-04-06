أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “المغرب ينقذ فرنسا من مجزرة داعشيات”، و”جواسيس أتراك يتحدون البحرية الملكية”، ثم حوار بعنوان “مضيان: حكومة الإسلاميين خذلت المغاربة”، وأيضا صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “إيقاف جزائريين وصفا المغاربة ب”أولاد الزنى”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “ورطة البطولة تحرج الجامعة أمام كاف”.