سلامي يؤجل الرحيل

اللاعبون والرؤساء السابقون أصروا على بقائه بعد الفوز على بيراميدز

أجل جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، رحيله عن الفريق، أول أمس (الأحد)، بعد الفوز على بيراميدز المصري (2-0) لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، بطلب من اللاعبين والرؤساء السابقين للنادي، ورشيد الأندلسي، الرئيس الحالي للفريق.

وأصر لاعبو الفريق على بقاء سلامي، مدربا، في اجتماع مصغر معه قبل المباراة وبعدها، إذ اعتبروا أن الوقت ليس مناسبا للتغيير، وأنهم انسجموا بشكل جيد مع طريقة لعبه.

وإلى جانب اللاعبين، حضر الرؤساء السابقون للرجاء، المباراة، بغية تحفيز اللاعبين، وإقناع سلامي بالبقاء.

ونزل كل الرؤساء الذين حضروا المباراة، من بينهم عبد السلام حنات ومحمد بودريقة وعبد الرحيم الصويري والرئيس الحالي رشيد الأندلسي، إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، من أجل الحديث إلى سلامي، وإقناعه بالاستمرار في منصبه، رغم ضغوط الجماهير.

واعتلى الرجاء صدارة مجموعته وحيدا، بتسع نقاط، بعد فوز ثالث تواليا على بيراميدز، بهدف حارس بيراميدز شريف إكرامي في مرماه في الدقيقة 15، وهدف الكونغولي بين مالانغو في الدقيقة 21.

وانضاف عمر العرجون وسفيان رحيمي، إلى مصابي الفريق الأخضر، بعدما عانى الأول إصابة في ساقه اليسرى، والثاني بسبب شد عضلي، ليضطرا إلى عدم إكمال المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة.

وسيجد الرجاء نفسه مضطرا للبحث عن بدائل للمصابين، قبل سفره للقاهرة، من أجل مواجهة الفريق نفسه، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة ذاتها، الجمعة المقبل، علما أن المباراة مقررة الأحد المقبل، بملعب الدفاع الجوي.

وبات الرجاء يحتاج لفوز واحد، لضمان التأهل دون الحاجة لانتظار نتائج الفرق الأخرى، علما أن نكانا فاز بملعب نامونغو التنزاني بهدف لصفر، لحساب المجموعة ذاتها، ليحقق أولى ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي الفريق التنزاني أخيرا دون نقاط.

العقيد درغام