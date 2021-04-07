سقوط مسؤول قضائي مزيف

وضعت المصالح الأمنية بفاس، رهن الحراسة النظرية، مسؤولا قضائيا مزيفا بعدما انتحل صفة نائب وكيل الملك بمركز للقاضي المقيم بقرية با محمد بتاونات، بعد أن تقدم الجمعة الماضي، لدائرة أمنية محاولا التوسط لقريبه لتسهيل حصوله على شهادة للسكنى للإدلاء بها لتجديد بطاقة تعريفه.

ورافق المتهم طالب الشهادة إلى الدائرة الأمنية وقدم نفسه بصفة نائب لوكيل الملك مدليا باسمه، لكن يقظة الشرطي المكلف بإجراءات الحصول على شهادات السكنى، دفعته للسؤال عن الاسم بطرقه الخاصة بعدما شك في أمره، إذ ربط الاتصال بمسؤوليه الذين اتصلوا بمسؤول قضائي. واتضح أن الاسم المدلى به غير مدرج في لوائح قضاة مختلف محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية فاس، ليتضح أن المعني لا تربطه أي علاقة بقطاع العدل وأنه انتحل الصفة لإيهام الشرطي بنفوذه في محاولة فاشلة لمساعدته على إنجاز الشهادة المطلوبة، بالسرعة اللازمة ودون انتظار.

حميد الأبيض (فاس)