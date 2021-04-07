5700 فرصة عمل بمركز الاستثمار ببني ملال

كشف خطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، عن حصيلة إيجابية للمركز الجهوي للاستثمار، رغم الظرفية الاستثنائية الصحية التي ميزت 2020، وتداعيات كورونا، إذ بذل المركز الجهوي مجهودات لتنفيذ وتفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأضاف الوالي أن إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ضمن معالجة 246 مشروعا استثماريا، وتمت الموافقة على 133 ملفا بقيمة إجمالية تناهز 10 ملايير درهم، ما يمكن من توفير حوالي 5700 فرصة عمل مباشرة قارة.

ودعا لهبيل إلى ضرورة تتبع مختلف مراحل إنجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، ومواكبة الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تحد من الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوزها.

كما شدد على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمار، من خلال التسريع بإعداد كل الإستراتيجيات المتعلقة بمختلف القطاعات المحركة لاقتصاد الجهة، الأمر الذي يمكن من إبراز أهميتها ومؤهلاتها وتعزيز جاذبية الجهة وتنافسيتها مع باقي جهات المملكة.

من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار برنامج عمل 2021 ما يعطي أولوية الى مواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، و رقمنة جميع المساطر المتعلقة بالاستثمار، وكذا تتبع المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بالإضافة الى تنمية العرض والتحفيز الترابي.

سعيد فالق (بني ملال)