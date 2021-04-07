السراح لمتهم حاول اغتصاب زوجة عمه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه متزوج يبلغ من العمر 28 سنة، بعد متابعته في حالة سراح بجناية محاولة الاغتصاب، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، للاستماع لتصريح المشتكية.

ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية لدرك المركز القضائي بالجديدة، أن الضحية تقدمت بشكاية تفيد فيها أن زوجها يعمل بالديار الفرنسية وأنه كلف ابن شقيقه، برعاية منزله في غيابه، وقضاء حاجيات أبنائه.

وأضافت المشتكية أن المتهم كان يحضر إلى منزلها بصورة عادية ولم يسبق أن تحرش بها، بل كان يقضي الليل به خلال بعض الأحيان، وأوضحت أنه يوم الواقعة، دخلت المرحاض، ففوجئت به يضع يدها على فمها لمنعها من الصراخ، وحاول اغتصابها، قبل أن تتدخل قريبة لها لإنقاذها.

وتعميقا للبحث استمعت الضابطة القضائية للمتهم، الذي أكد أنه متزوج وكان يزور منزل جده بطلب من عمه زوج المشتكية، نافيا أن يكون قد تحرش بزوجة عمه، معترفا أنها كانت تعامله باحترام، وأنه يتذكر يوم الواقعة، إذ حضر كالعادة إلى منزل جده، وتناول طعام العشاء مع عمه وأبنائه وزوجته وانصرف، وبعد ساعات أخبر باتهامه من قبل المشتكية، وبخصوص تصريحات الشاهدة أفاد من خلالها أنها تبقى زوجة جده وأرجع سبب شهادتها ضده أن ابنتها متزوجة من شقيق المشتكية.

وبعد إتمام البحث أحيلت المسطرة على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق، ملتمسا متابعة المتهم بجناية محاولة الاغتصاب، وبعد الاستماع إلى الضحية، وكذا أقوال المتهم ابتدائيا وتفصيليا، بعد تقديم الضحية لتنازل عن شكايتها رغم ما لهذه الواقعة من أثر سيء على سمعة العائلة والأبناء، إذ أضفى هذا التنازل شكا كبيرا عل حقيقة الواقعة، خاصة أن الزوجة أكدت أن المتهم كان يحضر دائما إلى المنزل في غياب زوجها ولم يسبق له أن تحرش بها، وأن المتهم اختار وجود عمه بالمنزل والدخول على زوجته بالمرحاض أمر يدعو للريبة، إضافة إلى تصريحات الشاهدة التي اعتبرها قاضي التحقيق قد تكون محاباة للمشتكية بحكم علاقة المصاهرة التي تجمع بينهما.

أحمد سكاب (الجديدة)