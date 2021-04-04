توقيع اتفاقية شراكة للتعريف بتاريخ وحضارة المملكة المغربية على عهد الدولة العلوية

جرى، اليوم الأحد، بمقر ضريح مولاي علي الشريف بمراكش، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) ومؤسسة مولاي علي الشريف المراكشي، وذلك بهدف التعريف بتاريخ وحضارة المملكة المغربية على عهد الدولة العلوية الشريفة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، ورئيس مؤسسة مولاي علي الشريف المراكشي، مولاي سلامة العلوي، بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، النهوض بمقومات الثقافة المغربية، وتحسين الولوج إليها عبر تعزيز آليات الإشعاع وتنويع العرض الثقافي.

وفي هذا الصدد، تنص الاتفاقية على تمكين مؤسسة مولاي علي الشريف من استغلال الفضاءات الثقافية التابعة للوزارة، في حدود الإمكانيات المتاحة، في إطار تنزيل مكونات برنامجها الثقافي والفني السنوي.

كما تسعى إلى تجويد العرض الثقافي وتعمیم الولوج إليه من طرف عموم المواطنين، لاسيما الأطفال والشباب، وتشجيع الإبداع الثقافي والأدبي ودعم مبادرات النساء والشباب في هذا المجال، وكذا إشراك الفاعلين الثقافيين للمساهمة في التكوين والتنشيط الثقافي محليا وجهويا ووطنيا.