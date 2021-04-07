تشديد إجراءات ” كورونا ” بالحسيمة خلال رمضان

قالت مصادر عليمة، إن السلطات الصحية بإقليم الحسيمة، تتجه نحو تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية خلال رمضان المقبل، والإبقاء على الإغلاق الليلي في مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تماشيا مع ظهور طفرات وموجات جديدة للفيروس التاجي بأوربا.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بالإقليم تتدارس الإبقاء على حزمة الإجراءات والتدابير المتخذة على المستوى الوطني، والقاضية بالإغلاق من الثامنة مساء إلى حدود السادسة صباحا من اليوم الموالي، مع حظر التجول بداية من التاسعة مساء، مشيرة إلى أن الخلية الإقليمية المكلفة بتقييم وتتبع الحالة الوبائية تتجه إلى تبني قرار يقضي بمنع التجول وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية ساعة واحدة قبل آذان المغرب في رمضان. وبررت هذا القرار بأن السلطات المختصة بإقليم الحسيمة تسعى لمحاصرة وتحجيم الفيروس خلال شهر رمضان، من أجل تهييء الوضعية الصحية المواتية لتخفيف التدابير الاحترازية خلال فصل الصيف، وخلق فرص انتعاش القطاعات السياحية والتجارية بالإقليم.

جمال الفكيكي (الحسيمة)