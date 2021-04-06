8 أشهر لمروجة مخدرات بسيدي بنور

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أخيرا، الملقبة بـ «بنت ربيعة» وحكمت عليها ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف درهم بعد مؤاخذتها من أجل حيازة وترويج المخدرات.

أوقفت دورية أمنية تابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور، السبت الماضي، المتهمة رفقة قاصرين ومبحوث عنه، من قبل مصالح الأمن الوطني.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الموقوفة الملقبة بـ «بنت ربيعة»، معروفة بترويجها للمخدرات. وكشفت معطيات دقيقة، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف رئيسها المباشر، وضعت كمينا محكما للمشتبه فيها، التي تعتبر من أخطر مروجي المخدرات بسيدي بنور ونواحيه. وأضافت المصادر نفسها، أن الموقوفة، كانت موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، في مجال ترويج المخدرات.

ووضعت المروجة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معها حول المنسوب إليها، قبل إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الذي أحالها بدوره على الغرفة الجنحية.

أ . ذ (سيدي بنور)