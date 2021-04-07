إحتارن يحدد وجهته الشهر المقبل

يرفض التجديد لأيندهوفن وضغوط الهولنديين وشقيقيه دفعته للبحث عن عروض

كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح»، أن محمد إحتارن، لاعب إيندهوفن الهولندي، سيحسم قراره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا في ماي المقبل، مع اقتراب موعد الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعود سبب قرار اختيار إحتارن لهذا التوقيت إلى استبعاد جميع الضغوط، التي يواجهها من قبل المسؤولين الهولنديين، ورغبتهم الشديدة في الظفر بخدماته لفائدة منتخب الطواحين، على حساب المنتخب الوطني المغربي، سيما أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وساهمت الضغوط التي واجهها إحتارن من شقيقيه، بعد وفاة والده، في تأجيل الحسم في اختياره، سيما أن المسؤولين الهولنديين، لجؤوا إليهما من أجل دفعه لحمل قميص منتخب بلادهم، باستعمال جميع الوسائل، ضمنها الإغراءات المادية، غير أنه رفض ذلك، وطلب منحه المزيد من الوقت، قبل اتخاذ القرار المناسب لمسيرته الرياضية.

ودخل وكيل أعمال إحتارن على الخط، من خلال بحثه المضني عن عقد جديد للاعب، خارج الديار الهولندية، من أجل مساعدته على اتخاذ قرار مناسب، دون تأثير الضغوط عليه، في الوقت الذي دخل في مشاكل مع مسؤولي فريقه الحالي، بسبب عدم جديته في التداريب، ورغبته الشديدة في تغيير الأجواء.

ويتوفر إحتارن على عروض من أندية بإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، من أجل اللعب في أحد أنديتها، وفي حال توصله بعرض يناسبه، فسيعمل على عدم تجديد عقد فريقه الهولندي، وبالتالي إعلان اختيار المنتخب الذي سيمثله دون ضغوط.

ومن جملة الأمور التي أثارت إحتارن، أن رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، وعده بتوقيع عقد له مع الأخير، قبل أن يحسم اختياره للمنتخب الهولندي، غير أن عدم الوفاء بذلك، دفع اللاعب إلى إعادة النظر في الضغوط التي يواجهها.

ويرفض إحتارن تكرار تجربة مجموعة من مواطنيه، الذين اختاروا اللعب للمنتخب الهولندي، غير أنهم دفعوا الثمن غاليا، بعد أن استبعدوا بعد أول ظهور لهم رفقته، خاصة تجربة منير الحدادي وكريم بلعربي، الذي استبعد من منتخب ألمانيا نهائيا.

ومن المقرر أن يحسم إحتارن في اللعب للمنتخب المغربي، في ماي المقبل، بعد حسم انتقاله لناد آخر، وقبل الدخول في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها في يونيو المقبل.

صلاح الدين محسن