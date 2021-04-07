قرعة «الكان» في 25 يونيو وانطلاق المنافسة في 10 يناير

وضعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، المنتخب الوطني، في المستوى الأول، لقرعة أمم إفريقيا التي تسحب بياوندي الكامرونية في 25 يونيو المقبل.

وذكرت مصادر متطابقة أن “كاف” وضعت الأسود في المستوى الأول، إلى جانب منتخبات السنغال والكامرون والجزائر وتونس ونيجيريا، بالنظر إلى ترتيبهم الدولي.

وتقام النهائيات بالكامرون في الفترة ما بين 10 يناير و6 فبراير المقبلين، بعد أن تم تأجيلها بسبب الجائحة.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا، 24 منتخبا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر 2019.

وسيتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، أما باقي مباريات البطولة فستلعب بنظام خروج المغلوب، بداية من دور ال 16 حتى النهائي.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة الكامرون البلد المضيف والمغرب ومالي وغينيا وبوركينا فاسو ومالاوي وغانا والسودان وغامبيا والغابون وموريتانيا والرأس الأخضر ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال وغينيا بيساو وتونس وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وإثيوبيا ونيجيريا، في انتظار تحديد آخر المتأهلين بين منتخبي بنين وسيراليون بعدما تأجلت مباراتهما الثلاثاء الماضي.

نور الدين الكرف