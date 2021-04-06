قطـار يدهـس أربعينيـة بمكنـاس

لقيت امرأة أربعينية، صباح الأحد الماضي، مصرعها تحت عجلات قطار بجماعة عين كرمة ضواحي مكناس.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ»الصباح»، فإن الهالكة كانت بصدد رعي ماشيتها قرب السكة الحديدية ، قبل أن يفاجئها القطار لحظة عبورها السكة لإزاحة القطيع عنها، ويدهسها بشكل مباشر، ما حول جثتها إلى أشلاء متناثرة على جنبات وتحت هيكل القطار، الذي توقف للحظات قبل أن يواصل السير نحو مكناس، قادما إليها من سيدي قاسم.

وفور إشعارهم بالحادث، انتقل ممثلو السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مسرح الواقعة، حيث تم تجميع أشلاء الضحية ونقلها صوب مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس تحت إشراف النيابة العامة, فيما باشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي هز سكان جماعة عين كرمة القروية، الذين طالبوا المسؤولين بإعادة هيكلة محيط السكك التي تخترق أراضيهم الفلاحية، لتفادي إزهاق المزيد من أرواح مواطنين أبرياء.

حميد بن التهامي (مكناس)