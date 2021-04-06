النصب على شركة تأمين

أودع عشرينيان سجن بوركايز بفاس، للاشتباه في افتعالهما حادثة سير وهمية للنصب على شركة تأمين، بعد أيام من تفكيك شبكة متخصصة مكونة من أربعة أشخاص، من بينهم طبيب، يتابعون أمام ابتدائية فاس بتهم “النصب والمشاركة فيه وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة متعلقة بجريمة خيالية والمشاركة في ذلك”.

وأوقفت مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الثانية بفاس الجديد دار دبيبغ، المتهمين (20 سنة و21)، عقب إنجاز محضر حادثة سير بين سيارة ودراجة نارية وسط المدينة الجديدة بمقاطعة أكدال.

وكشفت الأبحاث أنهما افتعلا الحادثة للنصب على شركة تأمين، بعدما لاحظت عناصر مصلحة حوادث السير عدم وجود أي أثر للاصطدام المزعوم بين المركبتين، ما أثار شكوك ضابط شرطة عمق البحث مع راكبي الدراجة النارية ليتبين له أنهما خططا وحبكا سيناريو الحادثة للاستفادة من تعويضات التأمين.

واتضح بعد تنقيطهما أن أحدهما من ذوي السوابق في هذا المجال وسبق أن قضى عقوبة لتورطه في الفعل نفسه.

حميد الأبيض (فاس)