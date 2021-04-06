عشر سنوات لمغن اغتصب قاصرا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس)، عضو فرقة موسيقية شهيرة، متهما باغتصاب طفلة عمرها 12 سنة، بعشر سنوات سجنا.

وقرر الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى الضحية ووالدتها والمتهم، متابعته في حالة اعتقال من أجل استدراج طفلة قاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف، وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث، قبل أن يجري تحديد جلسة أول أمس (الخميس)، لمحاكمته.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم اعترف أثناء مواجهته بالضحية ووالدتها أمام الوكيل العام للملك، باغتصابها بعد أن استدرجها إلى منزله بدرب الأحباس مقابل برتقالة، حسب إفادة والدتها التي أكدت أيضا تعرضها لمختلف أشكال الضغط والمساومات والتهديد، من أجل إرغامها على التنازل.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بداية الأسبوع الماضي، حين استدرج المتهم البالغ من العمر 56 عاما، والذي يشتغل بإحدى الفرق الموسيقية الشعبية الشهيرة بمراكش، ابنة جيرانه إلى منزله بدرب الأحباس بحي الملاح، مستعملا برتقالة طعما للإيقاع بها، وبمجرد أن استفرد بها تحول إلى «وحش»، فتك بجسدها الصغير، دون أن يأبه لتوسلاتها وصراخها.

عادل بلقاضي (مراكش)