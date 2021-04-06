30 سنة لفقيه اغتصب تلميذاته بطنجة

توبع بجناية هتك عرض قاصرات بالعنف نتج عنه افتضاض بكارة إحداهن

حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، زوال أول أمس (الخميس)، في ملف ذي بعد أخلاقي يتابع فيه فقيه بكتاب قرآني يقع بقرية “الزميج” ضواحي طنجة، للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق باغتصاب وهتك عرض قاصرات دون 18 سنة، كن يدرسن عنده بالكتاب، وحكمت عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا، وأدائه تعويضا ماديا لفائدة 4 مطالبين بالحق المدني قدره 60 ألف درهم لكل ضحية، مع تحميله صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى.

وقررت الهيأة القضائية، إدانة الموظف الديني (ع.ع)، البالغ من العمر 43 سنة، بعد أن اعتبرت الملف مستوفيا لكافة الشروط القانونية، واطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية بطنجة، المتضمنة لتصريحات 6 ضحايا قاصرات قدمن شهادات طبية تثبت الاعتداء الجنسي عليهن، وكذا اعترافات المتهم، التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق وعند البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة المتهم بجناية “هتك عرض قاصرات دون 18 سنة بالعنف نتج عنه افتضاض بكارة إحداهن واستغلال السلطة الدينية”.

كما استمعت هيأة الحكم، في جلسة حضورية تواجهية، إلى 4 ضحايا بحضور أولياء أمورهن، إذ سردن أمام الهيأة تفاصيل الاعتداءات الوحشية التي تعرضن لها من قبل المتهم، الذي لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، وأقر بممارسته الضغط والتهديد على تلميذاته إلى غاية الاختلاء بهن وتلبية رغباته الجنسية، معللا فعلته بميولاته الجنسية الشاذة، وهي الاعترافات التي اعتبرتها النيابة العامة أقوى ما يؤاخذ به المتهم عند محاكمته، والتمست إدانته وتشديد العقوبة عليه مع حرمانه من ظروف التخفيف، نظرا لاقترافه جرما خطيرا كان من الممكن أن ينتج عنه حمل وتكون عواقبه كارثية على الضحايا وأسرهن، وهو ما اقتنعت به الهيأة وخلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذته وفقا لفصول المتابعة، معتمدة على ملابسات النازلة والقرائن المحيطة بها.

وتفجرت هذه الفضيحة، في شتنبر الماضي، حين باحت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة وتدرس بكتاب قرآني يقع بقرية “الزميج”، التابع لجماعة ملوسة بعمالة فحص أنجرة، لإحدى صديقاتها بالقرية، وكشفت لها عن الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الفقيه في حق تلميذاته، لتبلغ الأخيرة أمها بالأمر ويندلع الخبر بين سكان القرية كالنار في الهشيم، ما دفع بأسر الضحايا التوجه أولا إلى قائد جماعة ملوسة، ثم مندوبية الأوقاف، لإبلاغ المسؤولين بها عن حجم الفضيحة وقوة الصدمة، قبل أن يتقدم أولياء أمورهن بشكاياتهم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، الذي أمر بإيقاف المشتكى به فورا وفتح تحقيق معه حول الشكايات المقدمة ضده.

المختار الرمشي (طنجة)