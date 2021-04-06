الشوكي: الأحرار قطع مع السياسة العائلية

الشوكي المنسق الجهوي بفاس قال إن أخنوش قام بانتفاضة تنظيمية بالإنصات إلى هموم الناس وتكوين الكفاءات

قال محمد الشوكي، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بفاس، إن استقالة الوزير الأسبق محمد عبو غير رسمية، والحزب يسع الجميع. وأكد أن الحزب قطع مع كل وسائل شخصنته، وإن خسر بعض الأصوات الانتخابية، فقد ربح المستقبل والتعطش للانتصار. وأشار إلى أنه يعرف دينامية غير مسبوقة وأصبح أكثر قربا من المواطن بعد جلسات الاستماع لنبضه، مقترحا إحداث صندوق استثمار جهوي. وتحدث بإسهاب عن أمور تنظيمية للقارئ فرصة اكتشافها في هذا الحوار:

أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) – تصوير: أحمد العلوي لمراني

> ما تعليقك على استقالة الوزير السابق محمد عبو ومن معه وانضمامهم لحزب الاستقلال؟

> لم نتوصل بأي استقالة رسمية وبما يفيد ذلك، لا كتنسيقية إقليمية بتاونات أو جهوية. كل ما في الأمر أن عبو أبدى منذ مدة موقفا مترددا من استمراره في الحزب، قبل أن نعرف أنه عقد لقاءات مع أحزاب ونسمع بالتحاقه بالاستقلال.

مثل هذه الاصطفافات والتحركات عادية ومألوفة قبيل الانتخابات، وبالنسبة إلينا لا نعرف من استقال واصطف معه ومن لم يصطف، والحديث عن استقالة هؤلاء الأعضاء سابق لأوانه. التجمع حزب هياكل وبرامج يسع لكل الكفاءات والمناضلين الملتزمين بمبادئه وأهدافه الرامية بالأساس لخدمة مصالح وقضايا سكان الجهة وإيجاد حلول عملية لمشاكلها.

وإن خسر التجمع الوطني للأحرار بعض الأصوات الانتخابية، فقد كسب تنظيما وحكامة وربح المستقبل والشباب والمرأة والتعطش للانتصار، وأنهى عهد ارتباط بعض المناطق والجهات بأسماء أشخاص، لأننا نروم أن يبقى الحزب بعيدا عن أي مصالح ضيقة تجعل منه “علامة” باسم شخص أو عائلة، فالتجمع سيبقى دوما حزب مؤسسات.

> الاستقالات لم تقتصر على وزير وبرلمانيين ومنتخبين، بل حتى مناضلين بجماعة بني وليد، أليست في ذلك خسارة أخرى؟

> الاستقالات المروج لها، ليست بذاك الحجم والوقع الذي يحاول البعض إعطاءه إياها لأنها تخص جماعة واحدة يرأسها عبو، ونحترم اختيارات أصحابها ونتمنى لهم التوفيق في مسارهم. لكن لماذا الترويج لهذه الاستقالات، والتغاضي عن تجذر الحزب بباقي جماعات إقليم تاونات، والاستقطابات المهمة للشباب والنساء به وبباقي أقاليم الجهة.

> ألا ترى أن الحزب بمغادرة عبو ومن يواليه، سيخسر قاعدة انتخابية عريضة؟

> للحزب بالجهة ما يكفي من الكفاءات والطاقات الشابة والمخضرمة القادرة على تحقيق نتائج واعدة ومشرفة في الجماعات والأقاليم، كما أن له من الإشعاع ما جعله يستقطب قيادات جديدة ووازنة ستكون لها كلمتها هي الأخرى، للدينامية غير المسبوقة التي عرفها في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش.

وأؤكد لكم أن الحزب وفر بالجهة آفاقا أرحب لاشتغال كل الغيورين الراغبين في خدمة مصالح السكان، على مستوى تنظيماته المحلية والإقليمية والتنظيمات الموازية، بدليل وزن وكفاءة أغلب الذين تم استقطابهم من أساتذة وفاعلين جمعويين واقتصاديين مخضرمين، وشباب ونساء مناضلين هم في بداية مسارهم الحزبي والنضالي.

> لكن مغادرة عبو باعتباره وجها سياسيا معروفا له أنصار وأتباع، خسارة حقيقية؟

> يجب ألا نركز فقط على الخسارة، بل علينا أن نراعي الأرباح لأنها الأهم. الرئيس عزيز أخنوش قام برجة وانتفاضة تنظيمية أطلقها أولا بالإنصات إلى هموم الناس وتكوين الكفاءات وتحرير الطاقات، خطوة لا مثيل لها في تاريخ الحزب والساحة السياسية، وهذا الذي حفزني شخصيا على تحمل المسؤولية يوم تعهد ببناء حزب للمستقبل.

الحزب جاء بتصور ورؤية جديدة وأعطى نفسا متجددا يستشرف المستقبل المتفائل بعيدا عن السياسة العائلية والقبائلية. وأسوق لك مثالا بفاس عاصمة الجهة، لما تحملت المسؤولية، لم يكن بها أي لوحة حزبية، أما الآن فالحزب على كل لسان. والعبرة طبعا ليست بتحويل الحزب كنزا انتخابيا محدود النتائج عدديا.

الأغصان والأوراق تتساقط بسرعة وأحيانا قبل الخريف، والتنظيم الحزبي أشبه بشجرة، فالأوراق الذابلة تتساقط أولا، فتأتي العروش الحية اليافعة التي تنبع ويجب أن نواكبها ونسقيها ونلقمها كي تخرج وتتحرر وتنعش الشجرة كبرا وجمالا.

> أفهم من ذلك أن التنظيم الحزبي كان ذابلا، أليس كذلك؟

> التنظيم لم يكن بمستوى حزب مهيكل، أو بالأحرى وجدنا تنظيما محتشما. لكن حاولنا الدفع بعجلته وإرساء التنظيمات وتمكينها من وسائل الاشتغال وركزنا على اختيار المنسقين من الكفاءات التي لها تصور سياسي يوازي التصور المركزي، فقمنا بتغييرات محدودة بالتنسيقيات حتى تساير المبادرات التي أطلقتها عملية الإنصات الصادق لنبض الناس.

وأكثر من ذلك أحدثنا أكاديمية التجمع ووفرنا ميكانيزمات الاشتغال الأكثر فعالية، كل ذلك لإرساء تنظيم قوي ومتكامل. وكي أكون أكثر صدقا أن هذه الأمور لم نجدها في الطريقة التي كان يسير بها الحزب في فترات سابقة. المهم أن كل هدفنا منصب على خلق دينامية جديدة بما ييسر تغيير واقع المواطن وتحسينه.

> هل وقفتم فعليا على ممارسات معينة قد تكون مشينة؟

> لا يمكن الجزم أو توجيه الاتهام لجهة معينة ولن نحاسب أحدا أو ننشغل طويلا بالبحث عن المشين من الممارسات، طالما أننا دشنا مرحلة جديدة يكون فيها الحزب مؤسسة لا تقبل الشخصنة. ودعم الحزب غير قابل لأي مقايضة انتخابية أو موالاة شخصية لشخص معين، إنما الموالاة للحزب الذي أرسى هياكله للقطع مع أي ممارسة مشينة والاحتكام للحكامة تنظيميا وفي التزكيات الانتخابية التي يخضع منحها لاختيار لجنة وطنية وضعت الخطوط العريضة لذلك.

هناك دينامية ونفس جديد وعرض سياسي واجتماعي يميز التجمع الوطني للأحرار، وهو أكثر جرأة ورقيا ويخدم الصالح العام ويسهل عمل المستشارين وأي منتخب لخدمة قضايا المواطن والوطن. والحزب يتسع للجميع ومحمد عبو حتى هو بذل مجهودا مشكورا عليه في وقت من الأوقات.

التعيين يتم بطريقة تشاركية

الحزب له من الحكامة ما يجعله بعيدا عن الفهم السطحي للتعيين الذي يتم بطريقة تشاركية بين الرئيس عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي وقواعده ومناضليه. ولو كان الأمر غير ذلك لما عقدنا دورتين للمجلس الوطني ومؤتمرا استثنائيا في وقت عجزت فيه عدة أحزاب عن ذلك.

أما مسؤولية أنني منسق جهوي، فلم أعين بل عوضت محمد عبو بعد استقالته بعدما أعلن عن شغور المنصب وترشحت رفقة أعضاء آخرين واخترت. وتحملي المسؤولية جاء بالتدرج بعدما كنت منسقا إقليميا ببولمان مع فريق عمل بجهد وتفان ووضع الحزب على السكة الصحيحة وحقق نتائج إيجابية في هيكلته ومأسسته بالجماعات والمحطات الانتخابية.

وقس على ذلك اكتساح الحزب للانتخابات الجماعية الجزئية بجماعة الرميلة، بعدما لم يكن موجودا بها. والتجربة ربما دفعت قيادات الحزب وقواعده لاختيارنا للمضي فيها جهويا بتنسيق تام مع كل المنسقين الإقليميين ووفق تنظيم وتخطيط محكمين.

الحركة “العزيزية”

> تتحدثون عن تصحيح المختل من الممارسات، وحتى الغاضبون أسسوا حركة تصحيحية، فأين الخلل؟

> الحركة التصحيحية الحقيقية هي التي أطلقها الرئيس عزيز أخنوش أو “العزيزية” كما أسميها، أما الحركة الثانية فأين هي ومن فيها؟. كل ما هنالك رسالة غير مفهومة من بعض أعضاء تاونات بمن فيهم عبو، روج لها قبل أيام قليلة من انعقاد المجلس الوطني، كمن يسير في اتجاه ممنوع ويدرك ذلك ولا يقبل الخطأ، ويقنع مرافقه بصحة اختياره، ولو كان غير آمن.

هذا لا يعني أننا لم نتفاعل معها ولو كان تفاعلنا عاديا بمجالسة شباب والإنصات إليهم وحصر تظلماتهم وما قد يعانونه من حيف تنظيمي من أي جهة كانت، قبل التدخل لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى مجاريها السابقة.

> أليست لذلك علاقة بالاختلال التنظيمي وعدم الارتياح للوافدين الجدد والغرباء؟

> التجمع الوطني للأحرار حزب لكل المغاربة ومنفتح على الكل، بديهية أعطته جاذبية وشجعت إقبال الأطر والكفاءات عليه واقتناعها بمواقفه وما ينتجه من أفكار خاصة في قضية الأمازيغية وكل المبادرات الرامية لإغناء الفكر السياسي وطرح بدائل وإصلاحات للمواطن. وسواء وافدون أو غير وافدين، فالكل ترسخت لديه قناعة أن يكون الفريق مبدعا ومبتكرا.

كفى من استنساخ البرامج

نفتخر أننا أول حزب لجأ لتقنية المناظرة المصورة في زمن كوفيد 19، احتراما لمواقفه ولتأمين انعقاد محطاته التنظيمية للمجلس الوطني والمؤتمر ودوريات المواعيد، ما نحاول تطبيقه إقليميا وجهويا، ولنا دورية للمكتب الجهوي مؤسسة قائمة وأخرى للاجتماعات والحكامة والتنظيمات الموازية مع إشراك أكبر عدد من المناضلين.

وشخصيا راض عن الحصيلة المحققة منذ تولي مسؤولية التنسيق الجهوي، ونطمح للمزيد خاصة أننا نشتغل في تناغم تام وبرؤية جهوية موحدة بين كل أعضاء المكتب الجهوي. وحققنا هيكلة موسعة للحزب وحضور قوي له ولفاعلين مع السكان وفي عدة محطات آخرها أزمة كورونا وعاصفة البرد التي ضربت ضيعات ومحاصيل الفلاحين.

ونقتبس خطواتنا في ذلك وغيره من التحركات الحزبية والتنظيمية، مما راكمنا من خلاله تجربة برنامج 100 يوم 100 مدينة التي عرفت نجاحا باهرا ونوعيا، بعدما آمنا بخطاب الحزب الذي قطع مع كل الممارسات السابقة التي كانت تعيق دمقرطة أجهزته.

كفى من الفكر السياسوي واستنساخ البرامج وتشابهها. والمنهجية الوطنية للإنصات موازاة مع جولات الرئيس والمنسقين، مكنتنا من القيام بعملية تجميعية لا مثيل لها، والاطلاع على مشاكل الناس والتقرب منهم، وكونت لدينا عرضا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ناجعا لتغيير أوضاعهم.

محاسن الإنصات لنبض المواطن العادي والبسيط وشركاء المجتمع المدني والتقرب منهم والتشاور معهم، كثيرة ومكنت من تذويب جليد التباعد وإعادة زرع الثقة بينهم والأحزاب.

فاس عانت بسبب الخطاب الشعبوي والديني

هناك فرص كثيرة لإعادة البريق للجهة، استنادا لما استجمعناه من معطيات في لقاءاتنا المباشرة بالمواطن، ومنها إطلاق مبادرات حقيقية ورائدة بالجهة التي تعتبر القطاعات التقليدية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية بها خاصة مجالات السياحة والصناعة التقليدية بفاس ومكناس والفلاحة في النواحي، مع استثمار قطاعات أخرى واعدة.

تحرير المبادرة يجب أن يكون بشكل تشاركي صريح بين الدولة والقطاع الخاص ولا نقبل مثلا أن يبقى إقليم من الأقاليم الضعيفة بالجهة، كبولمان، بدون وحدة صناعية. ونقترح إحداث صندوق استثمار جهوي لتوفير فرص استثمار وشغل أكثر.

أقاليم الجهة ملت من الشعارات السياسية الجوفاء، ومنها فاس التي زاوجت في تسييرها بين الخطاب الشعبوي والديني واليوم يبحث المواطن عن بديليهما في حزب أقوى وله غيرة على المدينة وسكانها، وهو حزب التجمع وترسخت عندنا قناعة أننا سنكون الحزب البديل في ترجمة طموح الفاسيين واقعا عوض الشعارات.

النزاهة والمصداقية ضروريتان للترشح

تحدثت عن تغيير حزبي جذري جعل تجمع الأحرار أكثر تنظيما وقوة. وكي أكون واضحا فبرنامج عملنا لديه 4 ركائز أساسية تتقاطع أفقيا مع التكوين لبنة أساسية والإعلام لتحقيق الإشعاع والنجاح.

وأولى هذه الركائز هو البناء التنظيمي الإقليمي والجهوي وفي علاقاته بالمركزي، خاصة أن الجهة ذات 10 بالمائة من كتلة المقاعد التشريعية ويجب أن تكون تمثيليتها مهمة وصوتها مسموعا. وقد انكببنا على إعداد حلول لإشكالية التنمية وكيفية الترافع عنها في البرلمان والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية التي نسيرها. وعاهدنا أنفسنا أن نكون قريبين من المواطن.

والقرب لن يتحقق إلا بتكوين المستشار الجماعي والرئيس المرتقب خاصة في ما يتعلق بالبرامج الوطنية التي قد يبحث فيها عن منفذ لاستفادة منطقته من مشاريع بموجب شراكات، وكل ذلك طبعا بإشراك المجتمع المدني وتشاور معه.

حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، بصدد ربح رهان المستقبل واستقطاب الشباب والمرأة، وبناء التنظيم القوي وتحقيق الحكامة وسيكون رقما هاما وصعبا ولو خسرنا بعض الأصوات والأشخاص، طالما أن التصحيح والبناء هدفنا. وسلاحنا هو العمل ولا شيء غيره.

حاليا وصلنا لتغطية 70 بالمائة من الدوائر الانتخابية في 200 جماعة ترابية بالجهة و11 دائرة انتخابية تشريعية و9 مجالس إقليمية. ونشتغل على توفير شروط معينة في المرشحين، وعلى رأسها النزاهة والمصداقية والنقاء، ونبحث عن الأحسن والأنسب للمواطن، بعدما أصبح الحزب ذا جاذبية، والقطع مع ممارسات سابقة غير مأسوف عليها.

في سطور:

– من مواليد 1977 في منطقة إيموزار مرموشة ببولمان

– رجل أعمال في القطاع المالي

– رئيس تنفيذي في «أي دي كابيتال»

– ماستر في إدارة الأعمال

– خريج جامعتي الأخوين وكارولينا الشمالية

– ابن أحمد شوكي البرلماني السابق ببولمان عن الأصالة والمعاصرة

– دخل السياسة في سن مبكرة والتحق بالأصالة والمعاصرة وانتخب أمينا إقليميا له ببولمان في 2013

– التحق بالتجمع الوطني للأحرار

– منسق إقليمي للتجمع الوطني للأحرار ببولمان منذ ٢٠١٥

– منسق جهوي للحزب نفسه منذ 2019، وعضو مكتبه السياسي