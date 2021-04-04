دكتوراه بسجن العرجات

ناقش طالب نزيل بالمركب السجني العرجات 2 بسلا، أخيرا، شهادة الدكتوراه في موضوع “المسطرة الجنائية وإشكالية تعويض ضحايا الجرائم المنظورة من قبل المحاكم الدولية”.

وتطرق النزيل (خ.ص)، إلى إشكاليات تعويض الضحايا في الجرائم المذكورة، بعدما استعان بمجموعة من المراجع والقضايا المثارة على الصعيد الدولي.

وانتقل أساتذة جامعيون إلى فضاء سجن العرجات 2 بالجماعة القروية السهول شرق سلا، يتقدمهم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجماعة محمد الخامس بالرباط لحضور المناقشة، وبعد الانتهاء من التداول نال النزيل الشهادة بميزة مشرف جدا.

وتلقت المؤسسة السجنية بصفة خاصة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء بصفة عامة، شكر مسؤولي الكلية وأعضاء لجنة المناقشة على مجهوداتهم في توفير الظروف المناسبة للطالب داخل زنزانته بالعرجات، إذ عرف عنه المثابرة والاجتهاد منذ طفولته، لكن ظروفا خاصة رمت به داخل السجن، وواصل مساره الدراسي بالاجتهاد والكد، ختمها بالحصول على هذه الشهادة العلمية، التي ستؤهله للولوج إلى سوق الشغل بعد انتهاء العقوبة السجنية الصادرة في حقه.

وأوصى أعضاء لجنة المناقشة بنشر الأطروحة، التي اعتبرت ضمن القضايا الراهنة التي تطرح الكثير من الإشكالات جنائيا، على الصعيد الوطني والعالمي.

ع.ل