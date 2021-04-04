إيقاف مروجي مخدرات بالشماعية

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، شخصين أحدهما قاصر، من أجل حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والاتجار فيها، وعدم الامتثال، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي. وأحالت عناصر المركز الترابي للدرك الموقوفين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، التي قررت بعد استنطاقهما إحالة المتهم على السجن المدني لآسفي، والقاصر على مركز الأحداث، في انتظار مثولهما أمام هيأة المحكمة، لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهما.

وتلقت عناصر الدرك الملكي، معلومات تفيد وجود المتهم الأول والذي يشكل موضوع مذكرة بحث بأحد أزقة المدينة، إذ تمت مطاردته رفقة القاصر، الذي كان بمعيته، بحي المسيرة بالشماعية، إلى أن تم إيقافهما بأحد الأزقة، إذ أبديا مقاومة لعناصر الدرك الملكي، قبل أن يتم شل حركتهما.

وأثناء تفتيشهما عثر بحوزتهما على كميات من مخدر الشيرا، معدة للبيع بالتقسيط وأقراص الهلوسة، بالإضافة إلى مسدس كهربائي.

محمد العوال (آسفي)