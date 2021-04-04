الجامعة ترفض تغيير نظام البطولة

خلاف حول مقترح السد انتهى بإلغائه والمنافسة تستأنف اليوم بمباراتين بطنجة وأكادير

أثار موضوع رفع عدد أندية القسم الأول إلى 18 فريقا، وإجراء مباريات السد، خلافا بين أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس (الأربعاء).

وعلمت «الصباح»، أن العضو الجامعي جمال السنوسي اقترح تأجيل رفع عدد الأندية إلى 18 فريقا إلى الموسم المقبل، مع إجراء مباريات السد بين الأندية الموجودة في الرتبتين 13 و14 بالقسم الأول، مع الأندية الموجودة في الرتبتين 3و4 بالقسم الوطني الثاني.

ورفض أعضاء المكتب المديري تغيير نظام البطولة، بمن فيهم فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بما أن الموسم المقبل سيكون حافلا بالمنافسات الدولية، من خلال مشاركة المنتخب المحلي في البطولة العربية بقطر في دجنبر المقبل، ثم مشاركة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس إفريقيا بالكامرون، في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين، إضافة إلى التزامات الأندية بالمشاركات الخارجية.

ويصطدم مقترح زيادة أندية القسم الأول أو أي تغيير في نظام البطولة على غرار إجراء مباريات السد، بإشكال قانوني يتمثل في تأخر المصادقة على التعديلات في جمع عام استثنائي، ما فرض عدم إدراج النقطة.

وتطرق الأعضاء إلى مشاكل البطولة الوطنية الموسم المقبل، بحكم أنها مرشحة للانطلاق في وقت متأخر، بالنظر إلى أن بطولة الموسم الجاري، ستنتهي في غشت المقبل، إضافة إلى رفع الأندية إلى 18 فريقا يتطلب تمديد الموسم لشهر ونصف شهر على الأقل، وارتفاع تكاليف الأندية في تنظيم المباريات، بسبب إضافة أربع دورات كاملة.

واضطر المكتب المديري إلى استبعاد هذه النقطة من المناقشة، على أن يعاد طرحها في الاجتماع المقبل.

وتستأنف بطولة القسم الأول اليوم (الجمعة)، بإجراء مباراتين عن الدورة العاشرة، بين اتحاد طنجة والجيش الملكي في الخامسة والربع، وحسنية أكادير وسريع وادي زم في السابعة والنصف.

صلاح الدين محسن وعبد الإله المتقي