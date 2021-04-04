المحكمة تنتصر للخشاب

حصلت الفنانة المصرية سمية الخشاب على حكم نهائي من محكمة الأسرة في مصر. وانتصرت سمية الخشاب على أحمد سعد بعدما ألزمته المحكمة بسداد مبلغ مالي تقدر قيمته بـ500 ألف جنيه، مؤخر صداق، مع دفعه مصاريف وأتعاب المحاماة.

يأتي هذا بعدما قام الوكيل القانوني للفنانة سمية الخشاب، برفع دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق، إذ قدم مستندات تفيد زواجهما خلال الفترة من 20 أكتوبر 2017 حتى 30 مارس 2019 بموجب عقد شرعي.

السقا يكشف تفاصيل “نسل الأغراب”

نشر الفنان أحمد السقا، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد “نسل الأغراب” الذي يخوض به سباق دراما.

وكشف السقا عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، وعلق عليها قائلا “أنا نفسي ساعات بخاف مني”، ليكشف بذلك عن تجسيده شخصية شريرة تقارب ما قدمه في فيلمه الشهير “الجزيرة”.

يذكر أن السقا، يشارك في مسلسل “نسل الأغراب”، بجانب أمير كرارة، ومي عمر، وإدوارد، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.