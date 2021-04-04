تحاليل “كوفيد” تطيح بطبيب

أودع طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، أول أمس (الأربعاء)، السجن المحلي عكاشة بالبيضاء، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار محاكمته.

واعتقل الإطار الطبي إثر اكتشاف تزوير نتائج فحص كورونا، من قبل عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، لشخص أجنبي كان ينوي مغادرة المغرب، نهاية الأسبوع، إذ تبين أنه متورط في تزوير تلك النتائج مقابل 900 درهم، بعدما تم تحديد هويته من قبل العناصر الأمنية.

وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس (الأربعاء)، إطارا طبيا بالمستشفى الجامعي بالمدينة نفسها، يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وحسب الأبحاث الأولية، فإن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء ضبطت، نهاية الأسبوع الماضي، باكستانيا أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية، بعدما أدلى بنتيجة مزورة لتحاليل سلبية للكشف عن فيروس “كوفيد 19”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن “الأبحاث والتحريات المنجزة، كشفت أن المواطن الباكستاني حصل على الشهادة الطبية المزورة من قبل المشتبه فيه مقابل مبلغ مالي قدره 900 درهم، إذ تم تشخيص هويته وإيقافه والعثور بحوزته على حاسوب ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي”.

وأضافت أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

كريمة مصلي