الشميطي تحيي التراث الخليجي

أعلنت المغربية ايمان الشميطي، انتهاءها من تسجيل أغان من التراث الخليجي، يتوقع ان يفرج عنها خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشميطي إنها سجلت مجموعة من الأغاني الخليجية بعضها من التراث، أشرف على تجهيزها محمد المرزوقي والعازف عارف جمن، ينتظر أن تذاع حصريا على إحدى الإذاعات الخليجية.

وجاء تسجيل الأغاني، ضمن تعاون مشترك بين الشميطي والإذاعة الخليجية، نتج عنه تسجيل سلسلة من الأغاني الحصرية، التي سيحظى جمهور الإذاعة بالاستماع إليها عبر أثيرها، علما أن فريق العمل حاول، خلال اختيار الأغاني، على أن تناسب جميع الأذواق.

وفي سياق متصل، طرحت الشميطي قبل أسابيع، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أغنية جديدة، تتغنى فيها بالأم، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها، ولحنتها أيضا، وهو ما أكدته في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.

ومن بين الأغاني التي طرحتها الشميطي، أغنية جديدة من إنتاج شركة “روتانا”، تحمل عنوان “أطق الباب”، وهي من كلمات الشاعر خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، والذي سبق أن تعاونت معه من خلال عبر أغنية “ما مل قلبك”، التي حققت نسبة استماع عالية، تجاوزت 39 مليون مشاهدة في ظرف 8 أشهر.

وتحدثت الشميطي، في وقت سابق، عن معاناتها بعد إصابتها بالاكتئاب، إذ كتبت في تعليق “للأسف أعاني اكتئاب حادا، وألما نفسيا مستمرا، حاولت بكل الطرق أن أتغلب عليه، ولكن في كل مره ينتصر علي. أنا عارفه أنه لا الزمان ولا الوضع يسمح، ولكن إحساسي بأنه شيء ممكن يهونها ولو بالقليل علي”.

إيمان رضيف