قتل بدافع السرقة بسيدي بولعلام

المتهم كان يتردد على مسكن الهالكة ويطالبها بالمال لاقتناء المخدرات

حلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتافتاشت بإقليم الصويرة، لغز جريمة قتل راحت ضحيتها خمسينية عثر عليها جثة، أول أمس (الأربعاء)، في بهو مسكنها بدوار المخاليف التابع لجماعة سيدي بولعلام.

وكشفت مصادر متطابقة لـ «الصباح» أن الأمر يتعلق بشاب في الخامسة والعشرين، ألقي عليه القبض إثر التحريات التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، بعد اكتشاف جثة الهالكة من قبل الجيران.

وأضافت المصادر أن الضحية وهي أرملة تقطن بمفردها، لفظت أنفاسها بعد تلقيها ضربات على رأسها بآلة حادة، وإصابتها بنزيف، إذ ظلت ملقاة على الأرض إلى أن فارقت الحياة.

وبعد إخطار السلطات المحلية حضرت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث وطوقته، بعد أن أجرت المعاينة الأولية للجثة، وشرعت في تجميع المعطيات وتحديد أسماء المشتبه فيهم.

وزادت المصادر أن التحريات الأولية قادت إلى المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه كان يتردد بين الفينة والأخرى على مسكن الهالكة، وكان يطالبها بالمال من أجل الإنفاق على المخدرات التي يستهلكها، وهو ما تمت مواجهته به ومحاصرته بالأسئلة إلى أن انهار واعترف بجريمته التي قال إنه ارتكبها بدافع السرقة، بعد أن تسلل فجرا إلى مسكن الضحية قبل أن تنتبه إليه وتحاول صده، فاضطر إلى قتلها حتى لا ينفضح أمره.

وفي الوقت الذي نقل فيه جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة قصد التشريح، واصلت عناصر الدرك الملكي التحقيق مع المتهم الذي سيحال, صباح اليوم (الجمعة), على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي.

عزيز المجدوب