نصب وتزوير للسطو على 17 هكتارا

أشخاص استغلوا مرض مالكها لتحرير وكالات باسمه ولما افتضح أمرهم تنازعوا أمام القضاء

استغل نافذون إصابة مالك عقار مساحته 17 هكتارا ببوسكورة، بمرض قاتل أعجزه عن الكلام، لتحرير وكالات باسمه، استغلت في إعادة بيعها إلى أطراف أخرى، قبل أن يفتضح الأمر بعد وفاته، ويتدخل ورثته برفع دعاوى قضائية بالتزوير، بعضها ما زال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، ما تسبب في اصطدام بين المتورطين وتنازعهم قضائيا بعد فشل خطتهم.

بدأت تفاصيل هذا الملف عندما استغل نافذ وجود مالك العقار بمستشفى 20 غشت لإصابته بسرطان الحنجرة، فأنجز وكالات للتصرف في عقار يملكه مساحته خمسة هكتارات، تم الطعن فيها بالزور، قبل أن يستعين بعدلين لتحرير وكالة ثانية من أجل التصرف في عقار ثان في ملكية المريض مساحته 12 هكتارا، بهدف بيعه لأجنبية مقيمة بالبيضاء، مقابل مليار و900 مليون.

واتفق النافذ مع الأجنبية على تمكينها من العقار وتسجيله باسمها بالمحافظة العقارية، مقابل عمولة حددت في 200 مليون، فسلمته 50 مليونا نقدا وثلاثة كمبيالات كل واحدة بقيمة 50 مليونا، وحددت تاريخ دفعها إلى البنك، إلى حين تسجيل العقار باسمها وتطهيره من جميع الحجوزات التحفظية التي عليه.

ورغم مرض مالك العقار وعجزه عن النطق والحركة، بسبب وصول المرض إلى مرحلة حرجة، عمد النافذ إلى تحرير وكالة باسمه بتواطؤ مع العدلين دون علم زوجته وأشقائه، وبعدها تم نقل المريض من المستشفى رغم حالته الحرجة، إلى مكتب موثقة لتحرير عقد ببيع العقار، خلالها، مع إيهامها أن البائع تسلم جميع الأموال المحددة في مليار و900 مليون.

إلا أن مالك العقار توفي في ظرف وجيز، فوجد النافذ نفسه في ورطة، بعد طرده من قبل الورثة ومتابعته قضائيا بتهمة التزوير في الوكالات العرفية، فقام بدفع كمبيالات المقيمة الأجنبية للبنك، فعادت دون مؤونة، قبل أن يرفع دعوى أمام المحكمة التجارية للحجز على شقتها بحي راق بالبيضاء، إلا أنها تابعته أمام القضاء، فأجبر على رفع الحجز والتنازل عن كل مطالبه.

وبعدها فوجئ الورثة بالأجنبية ترفع دعوى إتمام البيع، بحجة أن مورثهم حصل على ثمن العقار كاملا، وتقدمت بتصريح إبراء ذمة يحمل توقيعه يعترف فيه بتسلمه الثمن، تم الطعن فيه بالزور من قبل الورثة، بعد استفسارهم الموثقة التي صرحت أن الثمن لم يسلم بمكتبها، وأنها أشعرت أنه سلم له في مكان آخر ودون حضورها.

وازدادت الأمور غرابة في هاذ الملف، عندما اكتشف الورثة أن محامي الراحل، تحولوا للدفاع عن خصوم الأمس، إذ صاروا ينوبون عن الأجنبية، ما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع، تم البحث فيها وحفظها.

مصطفى لطفي