كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

أكدت الفحوصات التي خضع لها زكرياء الوردي، لاعب الرجاء الرياضي، إصابته بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

والتحق الوردي بالفريق الأول للرجاء، قادما من معسكر المنتخب المحلي، وأجرى فحوصات تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق الأخضر، أكدت حاجته للراحة، لذلك سيغيب عن مباراتي بيراميدز المصري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من مجموعات كأس «كاف».

شباب المحمدية

يفتقد شباب المحمدية خدمات لاعبيه مروان زيلا وسيف الدين بوهرة وأشرف غريب في مباراة الدفاع الجديدي، بعد غد (السبت)، ضمن الدورة 10 من بطولة القسم الأول.

وأصيب زيلا، في وقت سابق، قبل أن يتعرض بوهرة لإصابة في معسكر المنتخب المحلي الأسبوع الماضي، فيما أصيب غريب في معسكر المنتخب الوطني للشباب.

الدفاع الحسني الجديدي

يفاوض مسؤولو الدفاع الحسني الجديدي، الحارس محمد اليوسفي والمهاجم ياسين الذهبي من أجل تمديد عقديهما، للاستمرار رفقة الفريق خلال المواسم الكروية المقبلة.

ويحاول مسؤولو الفريق، استغلال توقف البطولة، من أجل إقناع اللاعبين بالتمديد.

اتحاد طنجة

حدد ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ لاتحاد طنجة، اليوم (الخميس)، موعدا لفتح ﺑﺎﺏ ﺍلاﻧﺨﺮﺍﻁ، أمام الراغبين في ذلك.

وأعلنت إدارة اتحاد طنجة، عبر بلاغ لها أول أمس (الثلاثاء)، عن فتح باب الانخراط اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اليوم ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 30 أبريل الجاري، طبقا للمادة 34 من القانون الأساسي للفريق.