تسع نقاط في جمع القوى

سيعقد الأربعاء ويناقش حصيلة موسمين

تعقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جمعها العام العادي للموسم الرياضي الماضي، الأربعاء المقبل، انطلاقا من الرابعة، بمقر المعهد الوطني بالرباط.

ويتضمن برنامج الجمع العام تسع نقط أساسية، انطلاقا من التحقق من الصلاحيات والتوفر على النصاب، والانتقال إلى كلمة عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، ثم الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، والتداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسمين الرياضيين 2018 – 2019 و2019 – 2020.

وتتواصل أشغال الجمع العام بالاطلاع على تقريري مراقب الحسابات للموسمين المذكورين، والتداول في مشروع الميزانية المرتقبة للسنة الجارية، وانتداب مراقب حسابات مستقبل، على أن تختتم الأشغال بدراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع من قبل أعضائه، شريطة التوصل بها خمسة أيام على الأقل، قبل تاريخ عقده.

ولم تتمكن جامعة القوى من عقد جمعها العام الموسم الماضي، بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، إذ حالت الإجراءات الصحية المعتمدة دون انعقاده، سيما قرار عدم عقد تجمعات لأكثر من 20 شخصا، علما أن أعضاء جمع الجامعة يفوق هذا العدد بكثير، خاصة أن النظام الأساسي يمنح الحق لـ 50 ناديا مصنفا في الرتب الأولى، بحضور الجمع العام.

ومن المرتقب أن تعرف ميزانية الموسم الجاري بعض الارتفاع، بسبب تزامنها مع تنظيم أولمبياد طوكيو، والجامعة ملزمة بتوفير جميع متطلبات العدائين، وضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الدولية، إضافة إلى تغطية نفقات تجمعات المنتخب الوطني، استعدادا لهذه التظاهرة.

ص. م