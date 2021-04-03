أخبار الصباح

< مصابيح

شرع رؤساء جماعات ترابية بجهة البيضاء سطات في تمرير صفقات، في شكل سندات طلب، لاقتناء مصابيح شمسية من طراز "ليد"، وعتاد إنارة عمومية، قبيل بدء العد العكسي لموعد الانتخابات. وعلمت "الصباح" أن مستشارين في مجالس منتخبة بالجهة بادروا إلى مطالبة الداخلية بالتحقيق فيها، ووقف تلاعبات يقوم بها رؤساء يطمحون إلى الترشح من جديد للاستحقاقات الجماعية والتشريعية المقبلة، ويخططون، في السر، لتغيير انتمائهم السياسي.

(ي. ق)

< اشتباك

كادت جلسة محاكمة مسؤولين بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بتهمتي الاختلاس والتزوير، تتحول، مساء الاثنين الماضي، إلى معركة بين محاميين من هيأتي طنجة وآخر من الرباط، داخل قاعة جناح الجرائم المالية بالعاصمة. وتدخل رئيس الجلسة لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها. وطالب محاميا طنجة زميلهما بالرباط، الذي يشغل رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، بتبرير صفة موكليه، فاعتبر أنه ملتمس سابق لأوانه، ليحتدم النقاش بينهم. واعتبر رئيس الجلسة أنه الأحق بتحديد صفات المشتكين، فأجل الملف إلى 17 ماي المقبل.

(ع. ل)

< توقيت

يعود المغرب، إلى العمل بتوقيت غرينتش، ابتداء من الأحد 11 أبريل الجاري، عند الثالثة صباحا، لمناسبة رمضان. وسيتم خلال الشهر الكريم، اعتماد توقيت مسترسل للعمل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، من الاثنين إلى الجمعة، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

(ن. ف)

< حادثة

لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة، صباح أمس (الأربعاء)، إثر حادثة سير مروعة بجماعة "المجاعرة"، بإقليم وزان، بعد انقلاب حافلة كانت تقلها مع زملائها إلى المدرسة. ونقل ستة عشر تلميذا إلى المستشفى، بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة. ووقعت الحادثة بعدما هوت الحافلة في منحدر سحيق نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها.

(ي. س)