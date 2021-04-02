إيقاف لاعبتين إيفواريتين بالمطار

السلطات الأمنية طلبت وثائق لتسوية وضعيتهما والجيش يواصل اكتساح البطولة

أوقفت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالبيضاء لاعبتين من أصول إيفوارية، تلعبان لفريق أطلس 05 للفقيه بن صالح، بعد أن تبين انتهاء صلاحية التأشيرة التي حصلتا عليها لدخول التراب المغربي.

وعلمت “الصباح” أن السلطات الأمنية رفضت صعود مريم سيديبي وديو دون، لاعبتي أطلس 05، إلى الطائرة المتوجهة إلى كلميم، حيث كان الفريق متوجها إلى أسا، لخوض مباراة أمام الاتحاد المحلي، لحساب الجولة العاشرة من البطولة النسوية.

وتراجعت السلطات الأمنية عن اعتقال اللاعبتين، بعد تدخلات مسؤولي الفريق، وتعهدهم بتقديمهما الى مفوضية الأمن، من أجل استكمال إجراءات تسوية وضعيتهما القانونية. ورغم الظروف الصعبة التي واجهت الفريق أطلس 05 في مطار البيضاء، وحرمانه من أربع لاعبات، الإيفواريتان والحارسة مريم أوعزو والمدافعة حنان غزال، تمكن من العودة بفوز بهدفين لواحد، وحقق فوزه الرابع على التوالي في بطولة هذا الموسم.

وواصل الفريق العسكري عروضه القوية في البطولة النسوية، بعد أن اكتسح ضيفه شباب أطلس خنيفرة بستة أهداف لصفر، في الوقت الذي تمكن النادي البلدي للعيون من الفوز على مضيفه أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد.

وفاز رجاء أيت إيعزة على مضيفه نسيم سيدي مومن بثلاثة أهداف لاثنين، فيما فاز اتحاد طنجة، بدوره خارج ملعبه على أمجاد تارودانت بهدفين لصفر..

وانتهت مباراة الدفاع الحسني الجديدي وعين عتيق تمارة بالتعادل بهدف لمثله.

ص. م