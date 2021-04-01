قصم القاسم الانتخابي الجديد، المرتكز على عدد المسجلين باللوائح، ظهر الأغلبية الحكومية، التي لم تعقد أي اجتماع لها لمناقشة هذا الملف، سواء أثناء إجراء المشاورات الأولية، أو لحظة تقديم التعديلات بمجلس النواب.

واتهم قادة الأغلبية العثماني باستغلال منصبه، رئيسا للحكومة، لممارسة الضغوطات على عبد الوافي لفتيت، وزيره في الداخلية، قصد رفض كل التعديلات البرلمانية، بما فيها تعديل القاسم الانتخابي، الذي تم تمريره بتوافق بين الأغلبية، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والمعارضة، رغم أنفي لفتيت والعثماني، وضد العدالة والتنمية التي يقود الحكومة.

فماذا تبقى لهذه الأغلبية كي تستمر؟ إن المشهد الحزبي يؤكد أن العثماني فقد فعلا أغلبيته، ولم يعد لها وجود أصلي في البرلمان وخارجه، ما جعله يطعن لدى المحكمة الدستورية، لإسقاط القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، في حين هدد “بيجيدي” بإسقاط قانون تقنين “الكيف” بمجلس النواب، رغم مروره بالمجلس الحكومي، فيما عرقلت مكونات الأغلبية القانون الجنائي منذ ست سنوات بدون تصويت. فأين هي الأغلبية؟

أحمد الأرقام