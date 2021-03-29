انخفاض حركة النقل عبر مطار فاس سايس ب71 في المائة

سجلت حركة النقل عبر مطار فاس سايس، عند نهاية فبراير الماضي، انخفاضا بنسبة 17، 71 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسافر عبر مطار فاس سايس خلال الشهرين الأوليين من السنة الجارية ما مجموعه 62 ألف و978 مسافرا مقابل 218 ألف و 478 مسافرا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المعطيات الاحصائية للمكتب الوطني للمطارات.

وعلى الصعيد الوطني، سجل النقل التجاري الجوي للمسافرين خلال الفترة نفسها انخفاضا بقيمة 47، 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

واحتل مطار فاس سايس الرتبة الخامسة بعد مطارات البيضاء- محمد الخامس وطنجة- ابن بطوطة، ومراكش المنارة والناظور العروي، في إطار ترتيب حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق.

يذكر أن حركة النقل عبر مطار فاس سايس سجلت خلال 2020 انخفاضا بنسبة 91، 70 في المائة مقارنة مع 2019.