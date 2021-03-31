شركة لإنتاج سهرات “الأولى”

أكدت مصادر لـ”الصباح” أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون فوتت إنجاز السهرات الفنية الأسبوعية إلى شركة الإنتاج، التي تتولى مهمة تصوير برنامج “لالة العروسة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تعاقدت، أخيرا، مع هذه الشركة، وذلك بعد انتهاء عقدها مع الشركة السابقة، التي تولت تقديم برنامج “نجوم الأولى”.

ومن بين بنود العقد مع الشركة الجديدة الاتفاق على إنجاز 24 سهرة فنية، والتي يتوقع أن يتم تقديم أولى حلقاتها خلال رمضان المقبل.

واستغربت المصادر ذاتها تفويت البرنامج للشركة الجديدة وتوقيف “نجوم الأولى”، خاصة أنه من البرامج التي حظيت بتجاوب كبير من قبل المشاهدين، وحقق منذ إطلاقه سنة 2017 نسبة مشاهدة مهمة وصنف ضمن البرامج الأولى الأكثر مشاهدة، كما توجت مقدمته مريم قصيري، بلقب أحسن منشطة في استفتاء أجرته مجلة “سيدتي”، إلى جانب تتويجه بجائزتين ذهبية وفضية، خلال فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس.

أ. ك