الإبراهيمي: لم أعد طفلة

كشفت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المعروفة باسم “سنبلة” تفاصيل عودتها إلى التلفزيون، من خلال فيلم جديد سيعرض في رمضان على شاشة “دوزيم”. وعبرت الإبراهيمي في دردشة مع “الصباح” عن سعادتها بربط اسمها بشخصية “سنبلة”، سيما أنه بفضلها تعرفت عليها نسبة كبيرة من المغاربة، قبل أن تؤكد أن مؤهلاتها تسمح لها بتقديم أدوار كثيرة بعيدة عن شخصيات الحقيقة. في ما يلي التفاصيل:

هل تضايقك المناداة عليك باسم “سنبلة”، وهو اسمك في برامج كنت تشرفين على تقديمها؟

على العكس، أحب هذا الاسم كثيرا، سيما أن شخصية “سنبلة” كبر معها عدد كبير من الأطفال، وكانت معروفة لدى الكثيرين من الأمهات أو الآباء والجدات أيضا، إذ جعلتني قريبة منهم، لأحظى بحبهم. أحس كل مرة نادى علي شخص بهذا الاسم، بأنه يعتبرني من عائلته، وهذا شرف لي.

خضت تجربة التمثيل، فهل هناك مشاريع جديدة ؟

شاركت في فيلم تلفزيوني جديد لصالح القناة الثانية “دوزيم”، ينتظر أن يبث خلال رمضان. وهو فيلم يحمل عنوان “ثلاث فرحات” جسدت فيه “رحيمو” أحد الأدوار الرئيسية إلى جانب أسماء أخرى، علما أن أحداثه تدور في القرن 19، أي في الوقت الذي كانت فيه حقوق المرأة مهمشة ومهضومة، والشخصية التي أجسدها حالمة. كما أن هناك عروضا أخرى توصلت بها، لم ينطلق تصوير مشاهدها بعد.

وماذا عن مجال تقديم البرامج؟

تلقيت عروضا لتقديم برامج تلفزيونية، لكني اعتذرت عنها، باعتبار أنني أحرص على تطوير نفسي وأن أطل على المشاهدين من خلال برامج تثير اهتمامي وترقى بذوق الجمهور، وتحمل الكثير من الرسائل. لا أهدف إلى تقديم البرامج من أجل التقديم فقط.

تعتبرين من أشهر المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي…

صحيح أنني من الأسماء الحاضرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحظى بمتابعة مهمة، لكن في الوقت نفسه غائبة عن التلفزيون، وهو ما يؤكد أن “انستغرام” لم يفتح لي باب التلفزيون. وأعتقد أنني أتوصل بعروض للمشاركة في بعض الأعمال التلفزيونية باعتبار تجربتي في التمثيل، والأدوار التي قدمتها في وقت سابق.

يرى الكثيرون أن شكلك “طفولي”، فهل يزعجك ذلك؟

لا أعتقد أن شكلي طفولي، وحتى المقربون مني لا يرون ذلك. وأعتقد أن الذين يجدون شكلي طفوليا، مازالوا يحتفظون بدوري في برنامج “سنابل”، في مخيلاتهم. من جهة أخرى، أتمنى من المخرجين أن يخرجوني من خانة الأدوار الطفولية، سيما أن لي طاقة كبيرة، أستطيع إخراجها في أدوار كثيرة ومختلفة، وبعيدة كل البعد عن شخصيتي.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

