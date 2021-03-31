مدرسة التجارة والتسيير بالبيضاء… مؤسسة خمس نجوم

جهزت بمرافق متطورة جعلتها فضاء لتكوين النخب بامتياز

لتمكين طلبتها من تكوينات خاضعة لأحسن المعايير الدولية، جهزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، فضاءاتها بقاعات عالية المستوى، خصصت إحداها لاستقبال الطلبة الأجانب بموجب اتفاقيات التبادل الدولي

مع المؤسسة، وأخرى لتسجيل الدروس عن بعد وتنظيم الأنشطة السمعية البصرية، ثم بورصة مصغرة، صممت بأسلوب علمي حديث، يتناسب مع طبيعة التعليم في مجال التجارة والأعمال، وغيرها من المرافق عالية المستوى.

ولعل الاهتمام الخاص لإدارة المدرسة بالتجديد المستمر لبنياتها وشراكاتها الوطنية والدولية، هو ما جعلها تتبوأ سنة بعد أخرى، أحسن الرتب الوطنية من حيث الحداثة والتطور ومثالية المناخ الدراسي للملتحقين بها،

فضلا عن جودة التكوينات، التي تستجيب لأرقى المعايير الدولية من حيث الكفاءة والمردودية.

إنجاز: يسرى عويفي وتصوير: (عبد اللطيف مفيق)

لن نبالغ في القول إذا اعتبرنا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، مؤسسة تعليمية من خمس نجوم، إذ يكفي القيام بجولة داخل أروقتها، للوقوف على جودة مرافقها وتجهيزاتها عالية المستوى، سواء في ما يتعلق بالوسائل التعليمية أو الترفيهية أو الثقافية.

“ستودنت لاونج”… متنفس الطلبة

حرصا على توفير المناخ المناسب للطلبة وتلبية مختلف حاجياتهم، خصصت المدرسة جزءا من مرافقها لإحداث فضاء يسمى “ستودنت لاونج”، تم تصميمه وتمويله من قبل الطلبة أنفسهم، بما يعادل 120 مليونا. وهو الفضاء الذي أحدث في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بين رابطة الطلبة والمؤسسة وبعض الفاعلين الاقتصاديين، متنفسا يستطيعون من خلاله ممارسة أنشطتهم الثقافية والترفيهية بكل طمأنينة.

ويضم هذا الفضاء الخاص، الذي يعد سابقة مغربية في مجال تأهيل الفضاءات الخاصة بالطلبة في المعاهد العليا، طاولتي بلياردو، ومنصة للألعاب الإلكترونية، مجهزة بشاشتين عاليتي الدقة، ثم مخادع لإجراء المكالمات الهاتفية، وأماكن خاصة بتنظيم الجلسات الحوارية والعروض الثقافية والفنية والترفيهية، كعروض “المسرح الفلسفي” التي يتم تنظيمها بصفة شهرية، فرصة للخوض في نقاشات عالية المستوى، يتبادل خلالها الطلبة وجهات نظرهم بلغات مختلفة.

صالة متعددة الوظائف

تم إحداث هذه الصالة المزودة بكافة الوسائل التعليمية وأجهزة العرض الإلكترونية الحديثة، لاستقبال الطلبة الأجانب المستقطبين للدراسة بالمؤسسة، في إطار اتفاقيات تبادل مع الدول، سيتم بموجبها إرسال 15 طالبا من البرازيل والصين خلال السنة المقبلة، مقابل استقبال العدد نفسه من طلبة المؤسسة بالدولتين المذكورتين، يستفيد مجملهم من الإيواء والتكوين وباقي الخدمات التي توفرها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، دون أن ننسى جولة سياحية بربوع المملكة.

في السياق ذاته، أشار إسماعيل قباج، مدير المؤسسة، إلى أنه بصدد البحث عن ربط شراكة تبادل مع نيجيريا، سعيا للحصول على ما مجمله 20 طالبا أجنبيا بمؤسسته خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب إسرائيل التي تم تفعيل بروتوكول التعاون الدولي معها، بغرض إتاحة فرصة مثالية للطلبة الراغبين في استئناف دراساتهم العليا في الجامعات الإسرائيلية، للاستفادة من تكوينات خاصة في مجالات البحث والعلوم والتكنولوجيات والابتكار، وكذا التبادلات الثقافية بين البلدين.

استوديو احترافي

من بين المرافق الجديدة المحدثة بالمؤسسة، استوديو خاص بتسجيل الدروس للأساتذة الجامعيين، قبل بثها بشكل مباشر عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمدرسة، والتي تدخل في إطار رقمنة الخدمات وتسهيل ولوج الطلبة إليها، سواء تعلق الأمر بالدروس عن بعد أو الحصول على مختلف الوثائق المدرسية (شهادات مدرسية، نتائج الدورات، استعمالات الزمن…).

من جهة أخرى، سيسمح الاستوديو للطلبة بتسجيل أنشطتهم السمعية والبصرية بدقة عالية، والتي تنظمها رابطة الطلبة بصفة دورية، فضلا عن بث الإذاعة الخاصة بالمؤسسة، بفضل معدات احترافية تشمل شاشة “كروما” خضراء وكاميرات ذات جودة عالية وأدوات إضاءة وتسجيل الصوت، وغيرها من الأدوات التي كلفت المؤسسة، إلى جانب الأثاث والتصاميم، أزيد من 40 مليونا.

مكتبة متطورة

منذ إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، في 2015، ظلت هذه المؤسسة تفتقد لمكتبة تسهل على الطلبة الوصول إلى مصادر المعلومات اللازمة، من أجل إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة، إلى حدود السنة الجارية، حين قامت إدارة المؤسسة بتوفير هذا المرفق الحيوي داخل فضاءاتها الداخلية، بفضل مساهمة أحد المحسنين.

وأوضح قباج، أن المحسن الذي فضل ألا يتم ذكر اسمه، تكلف بمجمل أشغال تشييدها وتأثيثها بالكراسي والمكاتب والخزانات، بينما تكلفت المؤسسة بتجهيزها بآلاف الكتب والمصادر العلمية، سواء المتخصصة في مجال التجارة والتسيير والأعمال، أو العامة التي تشمل مجالات أخرى لتوسيع مدارك الطلبة.

وتتميز المكتبة الجديدة، بوجود مساحات مرنة تشجع على القراءة الفردية أو العمل الجماعي والأبحاث، كما تتيح لمحبي المطالعة الفرصة لممارسة هوايتهم المفضلة، والاستفادة من خدمة إعارة الكتب أنى شاؤوا.

بورصة مصغرة

في أول خطوة من نوعها في مجال تأهيل المعاهد العليا بالمملكة، قامت إدارة المؤسسة بإنشاء قاعة بورصة داخل أسوارها، مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، التي تخول للطالب اختبار تجربة التداولات في سوق الأوراق المالية عن كثب (الأسهم وأثمنة المواد الخام… إلخ)، والاطلاع على ما يقع في عالم المال والأعمال.

وتكلف هذه البورصة المصغرة، المجهزة بحواسيب مقعرة عالية الدقة وشاشة عرض عملاقة تعمل باللمس، (تكلف) المؤسسة، اشتراكا سنويا قيمته 25 مليونا، كما تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الطالبات والطلبة، وتطوير التكوين في المجال المالي عموما وفي سوق البورصة على وجه الخصوص.

ملاعب رياضية ومشاريع واعدة

كشف قباج، في حديثه مع “الصباح”، أن المؤسسة بصدد وضع الترخيص لتشييد بناية إضافية بجانب مقرها الرئيسي في عين السبع، تمتد على مساحة 27 هكتارا، إلى جانب تهيئة ملاعب للرياضات الجماعية والفردية، ستساهم وزارة الرياضة في تجهيزها بـ 150 مليون سنتيم.

وأضاف المتحدث ذاته “تتوفر المؤسسة على إمكانيات وموارد مالية مهمة، بفضل نشاطها المكثف في مجال التكوين المستمر، إذ يبلغ عدد الطلبة الذين يتلقون تكوينات مدفوعة الأجر 900 طالب، تتكلف الجامعة بصرف مداخيلهم في استثمارات ذاتية، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع الملاعب الرياضية”، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لتشييد هذه الملاعب تعادل 500 مليون سنتيم، ستتكلف الوزارة بدفع 150 مليونا منها، بينما تتكلف الجامعة بتمويل الباقي.

في الصدد ذاته، أكد قباج أن الجامعة تقوم بإجراء مشاورات مع شركة التهيئة زناتة، لشراء 3 هكتارات من أصل 25 هكتارا مخصصة لمشاريع في مجال التعليم والتكوين، لأجل تشييد فرع بالمنطقة، سيتم تخصيصه للدراسات عالية المستوى، كماجيسترات إدارة الأعمال للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أو ما يسمى بالـ “إم بي إي”، فضلا عن مشاورات قائمة مع فنلندا، للحصول على “إم بي إي” فنلندي (سيتم تدريسه بمؤسستهم)، في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، لتمكين المهنيين والأطر المغاربة الذين يتوفرون على ثلاث سنوات من التجربة من متابعة دكتوراهم بأي دولة أوربية.