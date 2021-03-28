“السورسـي” لهاتـك عـرض تلميـذة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة متهم والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض، مستفيدا من تنازل الضحية التي تزوج منها.

وألقت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي القبض على المتهم بعد توصلها بشكاية من والدة التلميذة القاصر، التي أكدت فيها أن ابنتها غادرت بيتها في ظروف غامضة، وبعد عودتها، صرحت أمام الضابطة نفسها، أنها أحست بضيق وقررت التوجه نحو مراكش، مشيرة إلى أنها لم تتعرف على أي شخص.

وتراجعت الضحية عن تصريحاتها، مؤكدة أنها تعرفت على المتهم وركبت معه على متن سيارته الخفيفة، واقتادها نحو غابة بمخرج المدينة ومارس عليها الجنس بقوة مفتضا بكارتها، مضيفة أنه التقاها في المرة الثانية وهددها بتشويه وجهها إن لم ترافقه إلى منزل أحد أصدقائه، وهناك مارس عليها الجنس من جديد.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)