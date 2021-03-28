تهريب نفايات ملوثة

فجرت رابطة جمعيات ملف خروقات بيئية بالنواصر، منبعثة من مناطق صناعية تصرف نفاياتها الصلبة والسائلة بطريقة عشوائية تهدد بتلويث الفرشة المائية وأجواء مناطق سكنية، إذ ارتفعت الأصوات مطالبة بفتح تحقيق حول رمي متلاشيات آتية من منطقة صناعية في تراب جماعة النواصر في مطرح قرب الدروة.

وكشف عبد الرزاق الزفزافي، رئيس الرابطة المذكورة، أن مطرح الدروة التابع ترابيا لإقليم برشيد، أصبح مقصدا لشاحنات شركات تحمل نفايات صناعية قادمة من تجمعات مستودعات في النواصر، تفتقر إلى البنيات التحتية اللازمة، سواء كانت مناطق صناعية مرخصة أو تجمعات عشوائية. وكشفت وثيقة صادرة عن نائب قائد درك البيئة موجهة إلى مدير وكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية تحت عدد (ICGR699.4) أن عينة المياه الحمراء، التي أحيلت على معهد الأبحاث الجنائية للدرك الملكي، والتي تم ضبطها بدوار سحابة التابع للملحقة الإدارية الزاوية، قادمة من المنطقة الصناعية أولاد صالح بإقليم النواصر، تحتوي على مواد ملوثة بنسب عالية.

ويواصل مطرح الدروة بعث أدخنة وروائح تزكم الأنوف وتعقد عملية تنفس هواء نقي، بل إن فتح النوافذ أصبح في ظل هذا الوضع من المستحيلات، إذ شددت الجمعيات المذكورة على أن الروائح الكريهة المنبعثة نتيجة عملية حرق نفايات مشبوهة على مرمى حجر من أحياء سكنية، لها تأثيرات سلبية على صحة الأطفال، الذين يعاني عدد كبير منهم الربو والحساسية.

وطالبت الجمعيات غير ما مرة بإزالة هذا المطرح، معربة عن رفضها لهذا الوضع المهدد لسلامة صحة الإنسان والبيئة المحيطة، محذرة من أضراره السلبية على عدة مستويات، فإلى جانب تأثيره على التربة والهواء والصحة العامة للسكان، يساهم بلا شك في تشويه جمالية المدخل الجنوبي للبيضاء.

وأشار محضر معاينة تتوفر “الصباح” على نسخة منه إلى أنه إثر تداول فيديو يعرض تلوث مياه وادي “ميريكان” ووادي بوسكورة انتقلت لجنة إلى مكان الكارثة، مكونة من رجال السلطة وشرطة المياه ورئيس قسم التعمير وقسم البيئة بعمالة النواصر ودرك أولاد صالح ودرك قطاع البيئة، وتبين لأعضائها أن الأمر يتعلق بجريان مياه حمراء مصدرها محطة تصفية المياه العادمة الموجودة بتراب الملحقة الإدارية الزاوية (النواصر).

وأكدت اللجنة وجود المادة المذكورة بكل أحواض المعالجة وخروجها إلى مجرى واد “ميريكان” باللون نفسه، وأنه بعد استفسار المسؤول عن المحطة صرح بواقعة وجود عقد شراكة للمعالجة المؤقتة للمياه العادة الصناعية بين الشركة مصدر المواد المشبوهة و”ليدك” منذ يونيو الماضي، يتم بموجبه نقل 10 أطنان من الملونات إلى المحطة بواسطة شاحنة صهريجية، بعد معالجة أولية في المضخة رقم 9 الموجودة، في القطب الحضري للنواصر. وطالبت اللجنة “ليدك” بالتأكد من احترام الشركة المذكورة لمعايير السلامة الصحية الوطنية وإجراء جميع التحاليل الواجب إنجازها، قبل تسريب المياه العادمة، لكن تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة.

ياسين قطيب