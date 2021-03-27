العثور على جثة امرأة ببئر

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بسيدي بنور، الاثنين الماضي، جثة امرأة من قعر بئر بدوار الرحيلات، التابع للجماعة الترابية خميس القصبة بإقليم سيدي بنور. وفور إشعار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمطران، بالعثور على الجثة ، حلت على الفور بالمكان رفقة السلطات المحلية، وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة الهالكة من قعر البئر.

وعلمت “الصباح” أن جثة الهالكة، التي تبلغ من العمر 46 سنة، عثر عليها بالبئر الذي يبعد عن بيت أسرتها بكيلومترات قليلة. وأشارت المصادر إلى أن الضحية كانت تعاني اضطرابات نفسية واختفت من منزل عائلتها.

وزادت المصادر أن الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، أمر بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى، قصد إخضاعها لتشريح طبي لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما فتح تحقيق قضائي من قبل عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أحمد سكاب (سيدي بنور)