إدانة أستاذ بالشماعية

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، الاثنين الماضي، أستاذا للتعليم الثانوي يعمل بمدينة الشماعية بالسجن موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية، قدرها ألفا درهما.

وتمت متابعة المتهم بتهم تتعلق بالقذف والسب والتشهير ونشر وبث أخبار زائفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من طرف النيابة العامة بالمحكمة نفسها بعدما قام بنشر مجموعة من التدوينات في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تخص الجماعة الترابية أجدور بإقليم اليوسفية، والتي إثرها تقدم رئيسها بشكاية إلى القضاء.

وكشف الطرف المشتكي في شكايته أن كل ما جاء في تلك التدوينات لا يمت للحقيقة بصلة، وأنها تحمل أخبارا زائفة وتكيل له تهما باطلة، وتابع في شكايته أنها تتضمن العديد من عبارات القذف والسب في حقه، باعتباره رئيسا للجماعة القروية أجدور، وهو المعني بتلك الاتهامات وطالب بإنصافه.

ومباشرة بعد توصلها بهذه الشكاية مرفوقة بمجموعة من التدوينات «الفيسبوكية»، تمت إحالتها على الجهات المختصة، التي قررت متابعة المتهم في حالة سراح، إلى أن تم الحكم عليه بالسجن موقوف التنفيذ.

حسن الرفيق (آسفي)