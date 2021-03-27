تفكيك شبكات للقرقوبي

أنجزت مصالح الأمن في اليومين الماضيين، عمليات متفرقة لتفكيك شبكات “القرقوبي” والكوكايين والشيرا، بمجموعة من المدن، ضمن سلسلة من التدخلات التي أنجزت بناء على معلومات وفرتها الاستخبارات المدنية “ديستي”، حول أشخاص ينشطون في ترويج الأقراص الطبية المخدرة.

ففي طنجة ألقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس (الثلاثاء)، القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، إثر تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوقف المتهم في كمين محكم أنجز له بمحطة السكة الحديدية بالمدينة، أثناء استعداده للمغادرة على متن القطار صوب فاس، إذ أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 720 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات الاتجار في الممنوعات. وأودع المتهم رهن الحراسة النظرية لكشف باقي المساهمين والشركاء.

وأوردت مصادر “الصباح” أن العمليات الأمنية لمحاربة ترويج “القرقوبي”، مكنت في الصويرة من إيقاف ثلاثة مشكوك في أمرهم، تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و44، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، ويشكلون شبكة تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ونفذت العملية من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين الماضي، إذ أوقف المشتبه فيه الأول بمدخل المدينة، مباشرة بعد وصوله إليها على متن سيارة خفيفة، ومحاولته تسليم شحنة يبلغ وزنها 84 غراما من مخدر الكوكايين للمشتبه فيه الثاني، والذي أسفرت عملية التفتيش بمنزله عن حجز ثمانية كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

وقادت الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثالث، الذي حاول الفرار وقت إيقافه من قبل عناصر الشرطة، حيث أصيب بتوعك بقدمه اليسرى، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل مسكنه من حجز 550 غراما من مخدر الشيرا و15 غراما من الهيروين و9 غرامات من الكوكايين.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاج، فيما تم وضع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية.

أما في البيضاء، فتم في اليوم نفسه، أي الاثنين الماضي، إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق العديدة في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى إيقاف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بشارع الزرقطوني، لتسفر عملية تفتيش سيارته عن حجز 20 كيلوغراما من الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمنطقة الدروة إلى حجز 35 كيلوغراما إضافية من هذه المادة المخدرة.

المصطفى صفر