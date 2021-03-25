كايز: معدو البرامج الوثائقية يعانون الإقصاء

عزالدين كايز، إعلامي ومعد برامج تلفزيونية مستقل، انطلق من الصحافة المكتوبة والإلكترونية إلى قطاع السمعي البصري معدا لبرامج وأفلام وثائقية في قنوات وطنية ودولية، ويلقب ب”سفير الجبل” نظرا لاهتمامه بتوثيق قضايا المغرب الجبلي وواقعه للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

هل لك أن توضح دور الصحافي المعد والتقني المستقل؟

الصحافي والمعد، أو التقني الحر في مجال السمعي البصري، هو ذلك المهني الذي يشتغل مع شركات الإنتاج وبعض المؤسسات الإعلامية الأخرى، بتوظيف معرفته وخبرته ومهنيته، سواء في الإعداد للبرامج الوثائقية، أو التصوير المهني، إضافة إلى هندسة الصوت، وتقنيات المونتاج التي تجعله يصوغ تصوراته بأساليب وطرق مهنية، حسب كل مادة إعلامية، بعد التفاوض مع المدير المسؤول عن شركة الإنتاج.

ماهي حصيلة ما قدمته في مجال تخصصك؟

أود أن أوضح أن أول شرط للولوج لعالم إعداد البرامج الوثائقية والتقارير المصورة والربورتاجات، رهين بامتلاك موهبة ومهارة في الكتابة لتحويلها إلى المرئي، كما أن مهمة الإعداد والبحث والتنسيق، لبناء فقرات موضوع المادة الإعلامية بدقة متناهية ضرورية لنجاح أي عمل تلفزيوني.

أما في ما يخص حصيلة ما قدمته لقنواتنا الوطنية وبنكران الذات، إلى جانب مجموعة من الزملاء، باعتباري معدا ومنسقا مكلفا بالبحث في عدة برامج منذ 2007، فهي هادفة وناجحة، من حيث الجودة والمضمون والشكل، من قبيل برنامج “إبردان” من إنتاج القناة الثانية، أكثر من ست سنوات، وبرنامج “أبريد” في القناة نفسها، الذي استمر سنتين تقريبا، وبرنامج “الطريق إلى المستقبل “أغـــــــــراس نيمال” في قنــــــــاة تامزيغت، والذي استمر خمس سنوات، إلى جانب الوثائقي “معالم خالدة”، وبرنامج”أصوات من السماء”، وأخيرا الحلقات الثلاث للوثائقي “عبق التراث” من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالإضافة إلى دبلجة عدة مسلسلات إلى اللغة الأمازيغية.

ما هي وضعيتكم الاجتماعية والمهنية في القطاع المستقل؟

الحيز الكبير من الوقت الذي يتطلبـــــه إنتاج الأفلام الوثائقية والتقارير والربورتاجات في جميع شبكات البرامج لقنواتنا الوطنية، ينجزه الصحافيون المعـــــــدون والتقنيون.

أوضح أن إدارات قنواتنا الوطنية ليست لها أي مسؤولية في الجانب الاجتماعي للمهنيين المستقلين، ودورها يندرج في مراقبة جودة الإنتاج الخارجي فقط، ومدى تقيد شركات الإنتاج بدفتر التحملات، غير أن التعامل مع هذه الشريحة من الإعلاميين المستقلين غير سليم ويتسم في بعض الأحيان بالإقصاء والاستخفاف بقدراتهم المهنية، لذلك وجب الاهتمام بهم لأنهم العمود الفقري لجل شبكات البرامج في قنواتنا الوطنية.

لا شك أن تأثير الجائحة كان واضحا على هذه الفئة؟

لا بد من تحية كل الزملاء في القطاعين الخاص والعام في جميع قنواتنا الوطنية على المجهود الذي يبذلونه في الصفوف الأمامية لمحاربة الفيروس، ويبعث رسائل الاطمئنان، في الوقت الذي يستبد فيه القلق ويكبر.

أجرى الحوار: خالد العطاوي