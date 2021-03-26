اختفاء تقرير خبرة من تجارية الرباط

أنجز في ملف فلاح وقع ضحية محاسب في صفقة ألواح شمسية

فوجئ دفاع فلاح ضحية احتيال، اختفاء خبرة أوكلت المحكمة التجارية بالرباط بإنجازها إلى المختبر العلمي للدرك الملكي، حول وصلين يخصان شركة محاسبة بالقنيطرة، تفيد فيها تسلم مبالغ مالية من الضحية، مقابل تنفيذ صفقة تركيب لوحات الطاقة الشمسية بضيعته بشيشاوة.

ويسود الغموض ظروف اختفاء الخبرة من المحكمة، بعد أن قرر الدفاع الاطلاع عليها، سيما أن المتورط الرئيسي في القضية، وهو محاسب، رفض الحضور إلى المختبر العلمي للدرك للوقوف على مدى مطابقة توقيعه وكتابته لتلك المدونة في الوصلين موضوعي الخبرة.

ويسود تخوف الضحية ودفاعه حول مسار المحاكمة، سيما أن المحاسب وشريكه، تعمدا الغياب للمرة العاشرة عن الجلسة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط، لدرجة أن ممثل النيابة العامة التمس من هيأة الحكم تطبيق القانون وإصدار قرارها في النازلة.

ويطالب الفلاح بتعويض عن الضرر الذي تعرض له، من قبل المحاسب وشريكه، بعد أن عقد معهما صفقة تزويد ضيعته بمنطقة شيشاوة بألواح شمسية لتشغيل محرك بئر كهربائي، إذ تسبب هذا التماطل في فقدان محاصيل ومزروعات وكبده خسائر مالية كبيرة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما التقى الضحية شخصا يملك شركة للمحاسبة بالقنيطرة، وعرض عليه تزويده بألواح للطاقة الشمسية من أجل استغلالها في سقي مزروعات ضيعته، وتم تحديد قيمة هذه الصفقة في 13 مليونا.

وسلم الضحية للمحاسب الدفعة الأولى من المبلغ المحدد في ستة ملايين، قبل أن يسلمه خمسة ملايين أخرى بحضور شخص ثان قدمه المحاسب للفلاح، على أنه تقني متخصص في الألواح الشمسية، وهو الذي سيتولى مهمة تركيبها في ضيعته.

وخامرت الضحية شكوك بأنه قد يقع ضحية نصب، فألح على تسلم وصل يؤكد تسلم المحاسب وشريكه حصة من قيمة الصفقة، فتم منحه وصلين يحملان اسم شركة للمحاسبة، حددا فيهما قيمة المبالغ المسلمة دون ذكر طبيعة المعاملة التجارية المنجزة.

وبعدها سيفاجأ الفلاح بأن المحاسب وشريكه يطالبانه بمبلغ جديد، قدراه في ستة ملايين، وعندما ألح على ضرورة تنفيذ وعدهما وتركيب الألواح الشمسية وتسليمهما، ما تبقى من مبلغ الصفقة في ما بعد، أغلق المحاسب وشريكه هاتفيهما المحمولين، واختفيا عن الأنظار.

واستنجد الفلاح بالقضاء التجاري بدل الجنحي، لضمان تعويض منهم بسبب الضرر، الذي تعرض له من قبل المحاسب وشريكه، إلا أن المشتكى بهما تعمدا عدم حضور الجلسات، قبل أن يطالب محاميهما بإجراء خبرة على الوصلين لطعنه فيهما، إلا أنه بعد إجرائها من قبل الدرك الملكي، اختفى تقريرها في ظروف غامضة من المحكمة.

مصطفى لطفي