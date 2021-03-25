ست سنوات لمروج مخدرات

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل حيازة وترويج المخدرات والكحول. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم وهو متلبس بترويج المخدرات وبرفقته فتاة، ووضعتهما تحت تدبير الحراسة النظرية. وصرح أثناء الاستماع إليه أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والترويج لكل أنواع المخدرات والخمور. وأضاف أنه قضى عقوبات سالبة للحرية جراء ذلك وكان موضوع عدة مذكرات بحث. وأوضح أنه بعد خروجه من السجن، وبقاء شقيقيه هناك، ونظرا لوضع أسرته المالي المزري، اضطر إلى العودة إلى ممارسة نشاطه المحظور في اقتناء المخدرات وإعادة بيعها بالتقسيط.

واستغل المتهم ومعرفته بتجار المخدرات واتصل بشخص يتحدر من إحدى المدن الشمالية، يدعى “الجبلي”، الذي كان يزوده بكمية من مخدر الشيرا والكيف سنابل والتبغ المهرب (طابا).

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)