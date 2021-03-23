“لالة العروسة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، ابتداء من الساعة العاشرة مساء، على موعد مع “البرايم” السادس من برنامج “لالة العروسة”.

وسيدخل ثلاثة أزواج، في منافسة من أجل التأهل إلى “البرايم” النهائي من البرنامج، والحصول على لقب “لالة العروسة” في موسمه 15، ويتعلق الأمر بممثلي فاس وطنجة ومراكش، علما أن ممثلي الجالية المغربية في فرنسا، غادرا المسابقة في البرايم الخامس.

وجرت العادة أن تمنح لـ”الكوبل” المتوج، جوائز مهمة، منها شقة ورحلة مدفوعة التكاليف، بالإضافة إلى إحياء عرس أسطوري.

يشار إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ إنتاج البرنامج، أحيت زفاف “الكوبل” المتوج في النسخة السابقة، ويتعلق الأمر بممثلي البيضاء، إلا أن مسؤولي القناة “الأولى” تراجعوا، في آخر لحظة، عن بث حفل الزفاف، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات، سيما أنها أعلنت عن ذلك، وكشفت بعض تفاصيل الحفل.

إ.ر