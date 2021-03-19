الرميد يطالب بمتابعة “بلطجي” الرباط

وزير الدولة في حقوق الإنسان قال إن الشخص المعني وقع في دائرة المساءلة القانونية

تفاعل المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان، مع فيديوهات وصور الاعتداء الوحشي على أساتذة التعاقد، أول أمس (الأربعاء)، من قبل شخص بزي مدني لا يحمل أي شارة، تظهر انتماءه لجهاز أمني، أو إداري معين.

وقال وزير الدولة، في تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك” صباح أمس (الخميس)، “بشكل غير مفهوم، ولا مبرر، ولا مقبول، ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع على مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف الرميد “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص، كما يتم تداولها، إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مسترسلا بالقول “لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.

وفيما أصدرت ولاية جهة الرباط بلاغا تؤكد فيه فتح تحقيق في الموضوع، لم يصدر أي رد فعل عن النيابة العامة، وهي الجهة المعنية في تدوينة وزير الدولة في حقوق الإنسان.

واحتلت صور الشخص المشار إليه في تدوينة الرميد، مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أول أمس (الأربعاء)، وصباح أمس (الخميس)، إذ نجح نشطاء في “فيسبوك” في كشف وجهه، وهو شاب في مقتبل العمر (حوالي 28 سنة)، طويل القامة، ببنية جسدية تشبه بنيات مرتادي نوادي كمال الأجسام، ويرتدي قميصا قصيرا (تي شورت) بلون أسود مخطط بالأبيض. وشوهد “البلطجي” وسط عناصر الأمن والقوات المساعدة ورجال السلطة وأعوانها، ينكل بالمحتجين وسط شوارع الرباط، ويترصد إليهم من الخلف، بطريقة موغلة في الغدر، ويهوي على ضحيته بضربة قوية من قدمه اليمنى، موجهة إلى الساق، حتى يسقط المحتج.

وتكررت العملية عدة مرات، وظل “المجهول” يمارس ساديته أمام أعين رجال الأمن ورجال السلطة، حتى اعتقد الجميع أنهم يعرفونه، ليتبين، فيما بعد، أنه ينتمي إلى جهة غير معلومة، مادام لا يحمل أي شارة تدل على هويته.

وصور الزملاء في موقع “هسبريس” مشهدا راج بشكل كبير على صفحات تطبيق “الواتساب”، ويستغل فيه ذلك “البلطجي” لحظة ضعف أستاذ محاط بثلاثة عناصر أمن، ثم يغدره من الخلف ويهوى عليه بضربة “شمال” حتى يوقعه على الأرض، ثم يكمل طريقه، كأن من سقط بعوضة!!.

يوسف الساكت