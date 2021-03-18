افتتاح بورصة الدار البيضاء…تراجع مازي يؤدي إلى انخفاض التداولات

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الخميس)، على وقع الانخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي مازي، بـ 0,20 في المائة، إلى 11.537,28 نقطة.

وبدوره،خسر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,28 في المائة ليستقر في 940,43 نقطة، في حين هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,21 في المائة مسجلا 9.390,34 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,28 في المائة، محققا 10.610,86 نقطة. كما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.894,36 نقطة بناقص 0,11 في المائة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل خسارة بنسبة 0,19 في المائة، مسجلا 876,88 نقطة.